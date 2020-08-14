Почему в Иркутской области бездомные собаки нападают на детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чунском районе Иркутской области недавно произошла страшная трагедия: на 13-летнюю девочку напала бездомная собака. Ребенку наложили 13 швов, лицо изуродовано. К сожалению, в последнее время случаев нападений животных на людей становится все больше. Из районов Приангарья поступают многочисленные сигналы о том, что количество бродячих собак растет. По данным Службы ветеринарии Иркутской области, до конца года на территории региона планируется отловить порядка 8845 собак. На каждую выделяется 5,5 тыс. рублей. Таким образом, на эти цели необходимо свыше 48 млн рублей.

На сайте госзакупок есть информация о заключении муниципальных контрактов на отлов 3850 собак и прочие ветеринарные услуги на общую сумму 21,3 млн рублей. В конкурсе победила одна компания, у которой, по утверждению руководителя питомника «К-9» Вячеслава Славина, даже нет приюта для содержания животных.

Кстати, питомник «К-9» в конкурсе не участвовал. По словам Вячеслава Славина, на 5,5 тыс. рублей, выделяемых на одну собаку, невозможно выполнять требования нового Федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- К примеру, в законе написано, что животных, проявляющих немотивированную агрессию, для которых не найдется новый владелец, приют обязан содержать пожизненно, - поясняет руководитель питомника «К-9». - Кроме того, при отлове животных должна вестись видеосъемка. В дополнение информацию о каждых собаке и кошке в течение 3 дней необходимо разместить в Интернете. Закон предусматривает и документально подтвержденный учет поступления животных, а также обязательный карантин в течение 10 дней, вакцинацию против бешенства и других заболеваний, стерилизацию и лечение. Как это все можно делать на 5,5 тыс. рублей - большая загадка. Одна только операция по стерилизации стоит в государственной ветстанции от 4 до 8 тыс. рублей, и это без учета послеоперационного периода.

Фото: питомник «К-9»

Вячеслав Славин считает, что в настоящее время требования закона не выполняются. Информации об отловленных животных во Всемирной паутине не найти. Приют, который, как заявляется, находится в Карлуке, тоже никому обнаружить пока не удалось. Куда исчезают собаки, которых ловят в районах области, неизвестно. Возможные варианты: или их ловят в одном месте и выпускают в другом, или ловят и убивают. При этом тем же федеральным законом умерщвление животных запрещено. Исключение составляют случаи, когда собака или кошка настолько тяжело больны, что не могут переносить физические страдания (одно животное на тысячу). Процедуру должны проводить специалисты в области ветеринарии, используя гуманные методы, гарантирующие быструю и безболезненную смерть.

Фото: питомник «К-9»

Представители питомника «К-9», волонтеры, зоозащитники подписали обращение на имя главы Иркутской области, в котором попросили прекратить массовое незаконное убийство животных, остановить неэффективное использование бюджетных средств и вернуть в казну уже потраченные деньги.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

НАША СПРАВКА

Питомник «K-9» основан в 1996 году Еленой и Вячеславом Славиными. В следующем году ему исполнится 25 лет.

На личные средства владельцев и неравнодушных граждан при питомнике действует приют для брошенных и бездомных животных. Информация обо всех питомцах приюта размещена на сайте http://k9irk.ru.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

За 25 лет работы приюта через него прошли 32 525 собак и 1832 кошек. Во время наводнения 2019 года сотрудники «К-9» спали 239 животных в Тулуне. За все время существования организации было спасено 13 медвежат, 28 лошадей, 26 косуль, четыре рыси, лев и львица и множество других животных и птиц.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Контакты питомника: http://k9irk.ru/contacts/

Сайт: http://k9irk.ru/

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