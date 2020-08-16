Киберспорт в Иркутске: не просто компьютерные игры Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Ребенок весь день сидит за компьютером. Знакома история, правда? И мало кто из мам подобное времяпрепровождение одобряет. Ну какая от компьютерных игр может быть польза? А ответь чадо родителям, что это киберспорт, решат, что с ними шутки шутят, и за уши оттащат от монитора, да и еще и мороженого в наказание лишат. А между прочим, киберспорт в Иркутске действительно существует. Направление молодое и, признаться, крайне недооцененное. Ребята, кто занимается этим делом всерьез, не праздно торчат у компьютера. Они много и по-настоящему тренируются, ездят на престижные турниры, завоевывают медали и призы! И в нашем городе это направление тоже развивается. Есть все шансы научиться играть, как профи и освоить киберспорт в Иркутске!

Превратить хобби в профессию

- Киберспорт - это не простая игра за компьютером. Отличия значительные, - рассказывает президент Иркутской региональной общественной организации компьютерного спорта Вадим Владимиров. - Наша задача - изучить методологию сражения, схватки или стратегии. Каждый шаг мы тщательно просчитываем. Куда идти, что делать, какие решения принимать в той или иной ситуации - вот в чем заключается суть. Киберспортсмены тренируются часами, отрабатывая необходимые навыки.

С какого возраста можно отдавать чадо на киберспорт в Иркутске? Точного ответа нет. Это зависит от возрастного рейтинга игры, которой ребенок будет обучаться. Реалистичный шутер (стрелялка. - Прим. ред.) с большим количеством жестоких сцен, естественно, не для ребенка. А различные логические головоломки и стратегии, в которых нужно управлять персонажами из магических миров, - пожалуйста. Занятия в таких секциях можно начать и в 8 лет, однако чаще всего юных геймеров принимают в команду с 12. И, заметьте, отдавая чадо на тренировки, пользу извлекаете и для него, и для себя. Во-первых, сможете ограничить времяпрепровождения ребенка за компьютером, когда игра станет занятием; во-вторых, не испортите отношений, приняв его хобби; а в-третьих, поможете найти ему друзей среди единомышленников.

- Конечно, киберспорт может стать для вашего ребенка социальным лифтом: он получит шанс выступать на соревнованиях; возможно, его пригласят в одну из титулованных команд - тогда не исключено, что чадо превратит хобби в профессию, приносящую стабильный доход, - добавляет Вадим Владимиров. - Хоть это и непросто: из 100 спортсменов только один становится звездой. Но занимаясь тренировками, ребенок однозначно приобретет много навыков: научится быстро и точно принимать решения и нести за них ответственность.

Киберспорт в Иркутске: не просто компьютерные игры Фото: Евгения ГУСЕВА

Экипировка? Мощный процессор и монитор

Какие бывают направления в киберспорте? Наиболее популярные - фэнтезийные, спортивные или шутеры. По ним в турнирах участвуют либо команды от 5 до 10 человек, каждый из которых отвечает за определенное действие, либо самостоятельные спортсмены, соревнующиеся между собой.

Каждому киберспортсмену нужно регулярно посещать тренировки. Они длятся в среднем 3 часа. Сначала геймеры разминаются, потом начинают оттачивать навыки. После того как тренировка завершится, игроки вместе с наставниками тщательно анализируют каждый свой шаг и определяют, что каждый из них в определенный момент сделал правильно, а что нет.

С тренировками все понятно. А как быть с экипировкой? Если для футбола нужны бутсы, а для тенниса - ракетка, то что необходимо для киберспорта? В первую очередь геймеру требуется компьютер с мощным процессором и хорошей видеокартой. Тогда игра не будет зависать, а значит, игрок не потеряет драгоценных секунд и не упустит важного момента. С монитором тоже не все так просто. Стандартный экран с разрешением 60 герц не подойдет для серьезных занятий компьютерными играми. Для этого нужен монитор на 144 или 240 герц - на таком экране картинка сменяется быстрее и геймер видит противника намного раньше, а значит, у него есть намного больше времени на то, чтобы среагировать на его появление.

КСТАТИ

Призовой фонд на турнирах доходит до 34 миллионов долларов

С повышением производительности компьютеров и развитием цифровых технологий быстро начали появляться игры. Первая - в 1997 году в американском Далласе, тогда же состоялся и первый турнир. Однако хоть соревнования и были достаточно популярны, признавать компьютерное развлечение официальным видом спорта никто не торопился. Случилось это только в 2001 году, причем в России! А в 2014-м в Российском государственном университете физкультуры, спорта, молодежи и туризма даже появился отдельный факультет для обучения этому направлению.

Киберспорт в наши дни имеет огромную популярность. Турниры по таким известным играм, как Dota 2, набирают десятки миллионов просмотров, а призовой фонд на крупных соревнованиях доходит до 34 млн долларов.

КОНКРЕТНО

Куда отдать юного геймера на занятия:

LEVEL UP

ул. 4-я Советская, 60.

Тел. 8-902-177-70-00.

Компьютерные клубы для опытных геймеров:

OVERHIT ARENA

ул. Литвинова, 2.

Тел. (3952) 43-66-55.

HEXAGON ARENA

ул. Дзержинского, 20.

Тел. 8-964-651-27-10.

CYBER X ARENA

ул. Советская, 35.

Тел. 8-904-149-88-80.

COLISEUM

ул. Байкальская, 107.

Тел. 8-924-833-99-33.

PLAYBOX

ул. Ядринцева, 88.

Тел. (3952) 66-06-46.