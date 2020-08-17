Мисс Иркутск Мария Овечкина выиграла конкурс Миссис Россия - 2020

Теперь Мария - Жабинская, а на конкурсе она представляла Североморск, где родилась. Но иркутян не обманешь - узнали! Фото: Слава Хворостяный.

На днях в Москве прошел финал конкурса «Миссис Россия -2020», где за корону соревновались 46 красавиц со всей страны. Участниц из Иркутска там не было - из-за коронавируса региональный этап конкурса не состоялся. Но наши землячки, шикарные девушки из Сибири, все же блеснули, и как!

Из «Мисс Иркутск» - в «Миссис Россия»

Итак, самой красивой женщиной страны признали 29-летнюю Марию Жабинскую, выступавшую за Североморск Мурманской области. Только вот иркутян не обманешь – в 2009 году тогда 18-летняя голубоглазая блондинка Маша Овечкина (это ее девичья фамилия) завоевала титул «Мисс Иркутск» - и это была ее первая победа на конкурсе красоты!

- Почему выступила за Североморск? Это город, где я родилась, - рассказывает Мария. - Мой папа - военный, поэтому по его службе наша семья постоянно переезжала. Когда мне было 5 лет, мы обосновались у Байкала, и надолго. Там я выросла, окончила школу и вуз по экономической специальности, там все мои родные. Я не ожидала, что выиграю на конкурсе «Мисс Иркутск-2009», очень тогда волновалась, а когда поехала на всероссийский этап, увы, ничего не заняла. Но не расстроилась, а стала работать над собой! Заниматься спортом, тренировать модельную походку и позирование…

Для девушки это уже восьмой конкурс красоты. Фото: Peter Brown.

С тех пор она участвовала еще в семи конкурсах красоты, и даже занимала призовые места на международном уровне. А параллельно искала себя. Отучилась на стилиста-визажиста, открыла в Иркутске салон эксклюзивного нижнего белья, работала госслужащей. А в 2015 году оставила все и переехала в Москву.

- Думала открыть салон красоты, а сама вышла замуж и родила сына, - смеется Мария. - Причем с будущим супругом Сергеем познакомилась тоже в Иркутске аж 10 лет назад! Свела нас общая знакомая, но мы лишь пару раз виделись и кивали друг другу. А в 2015 году вдруг столкнулись в ресторане в Москве! Оказалось, он тоже переехал. Удивились, стали общаться, а 16.12.16, в красивую дату, сыграли свадьбу.

Красавица-сибирячка представит Россию на международном конкурсе красоты. Фото: Слава Хворостяный.

Сергей - ее поддержка и опора, и к «Миссис Россия Мира» они готовились вместе. Он предложить спеть на русском итальянскую песню «Мама Мария», и за месяц до выступления отвел супругу на занятия по вокалу. И вуаля – покорили жюри! Ведь на этом конкурсе красавицы раскрываются именно как жены и матери, а еще как сформировавшиеся личности - творческие, успешные, целеустремленные.

И Мария - именно такая. Не только хранительница домашнего очага, но и предпринимательница - сейчас она вместе с мужем занимается развитием собственного строительного бизнеса. А параллельно начинает готовиться к «Миссис Мира -2020» - этап пройдет в ноябре на Шри-Ланке. Главное испытание, которое предстоит - визитка, красивый и интересный рассказ о себе. А поделиться нашей землячке есть, чем!

Мария (слева) с директором конкурса Ириной Кирсановой. Фото: Peter Brown.

Конкурс красоты - отпуск для многодетной мамы

Ну а титул «1-я Вице Миссис Россия Мира -2020», то есть второй по значимости, завоевала другая наша землячка - 32-летняя Светлана Албегова из Бурятии. Она мама пятерых дочек, и участие в конкурсе для нее - как мини-отпуск.

- Сбылась моя давняя мечта! Мой титул позволяет тоже поехать на мировой этап на Шри-Ланку, чему я очень рада, - делится впечатлениями Светлана. - Я всегда любила участвовать в конкурсах красоты, но на таком уровне - впервые. Семья держала за меня кулачки!

Финал конкурса - Мария в центре, а справа от нее - другая наша землячка, Светлана Албегова из Бурятии. Фото: Peter Brown.

Светлана – тоже стилист-визажист, а еще предпринимательница – у нее в Улан-Удэ была своя доставка осетинских пирогов. Все потому что муж – осетин. Сначала старалась готовить вкусности для него, а потом выпечку стали пробовать друзья-знакомые, да так расхвалили, что стала продавать. Из-за коронавируса, правда, в апреле жизнь семьи круто изменилась – супруг потерял работу, им пришлось переезжать на его родину, во Владикавказ, где устроиться проще.

- Ну а я пока провожу время с дочками, скучать нам некогда, - улыбается сибирячка. - Дома не сидим, гуляем, ходим в горы. Сложно ли воспитывать? Ни капли! Когда они вместе, то смотрят друг на друга. Слушается одна - слушаются все. Я даже написала стендап на тему семейной жизни, и выступила с ним на конкурсе красоты. Жюри оценили!