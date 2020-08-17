Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 августа 2020: за месяц выздоровели около 6 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Иркутске, 17 августа. Несмотря ни на что, в том числе на ставшие стабильными показатели заболеваемости, которые прирастают ежедневно примерно на сто человек, ситуация остается тревожной. По данным статистики, случаев заражения COVID 19 по-прежнему больше, чем в Красноярске. В соседнем регионе 15 тысяч 167 заболевших, в Приангарье - 15 тысяч 664.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 августа 2020, данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 17 августа: за месяц выздоровело около 6 тысяч человек

Чтобы оценить ситуацию с COVID 19, сравним данные за последний месяц. Итак, на 17 августа в Иркутске 15 тысяч 664 случая заражения, в том числе 108 - новых. 17 июля в регионе насчитывалось 11 тысяч 262 заболевших. Рост за сутки составлял 188. Таким образом, за 30 дней эпидемиологи выявили более 4 тысяч заразившихся. В то же время выздоравливают от инфекции сегодня много быстрее. И это также очевидно. Если в середине июля было лишь 6, 9 тысяч тех, кого врачи спасли от инфекции и отправили домой, то сегодня их уже 12, 7 тысяч. Перелом в лечении коронавируса наступил.

Коронавирус в Иркутске, 17 августа: статистика оперштаба.

Коронавирус в Иркутске, 17 августа: расслабляться рано

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Иркутской области, в больницах сегодня, 17 августа, остаются 760 пациентов с этим заболеванием. Все они нуждаются в постоянном наблюдении медиков, а 40 человек - в тяжелом состоянии. Увы, но это говорит о том, что победить заразу организму человека очень непросто.

Еще 1943 человека с коронавирусом лечат амбулаторно, у них либо нет симптомов заболевания ( при этом такие люди остаются опасными как носители вируса) либо симптомы минимальны.

Общее число смертей в регионе с начала пандемии – 253: из них 173 умерли от COVID-19, еще 80 инфицированных от сопутствующих или иных тяжелых заболеваний.