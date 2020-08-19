«Завтра не приходите, он умрет»: помогите 4-летнему Ярославу Тарасенко бороться за жизнь

4-летний Ярослав Тарасенко борется за жизнь.

Четыре года назад в молодую семью Тарасенко пришла беда. Когда счастливая мама Даша, придя в себя после тяжелых родов, ждала, когда ей принесут сына, доктор, пряча глаза, сказал: «Ребенок тяжело болен. Он даже двигаться не сможет. Подумайте хорошо, зачем вам такой ребенок, вы еще молодые». Сердце у мамы упало. Неправда, с ее сыном все будет хорошо. Это ошибка. Выходят! Тем более они не одни, рядом любящий папа.

Но реальность оказалась жестока.

-Ярик родился на 27 неделе. Из-за преждевременных и тяжелых родов у малыша дважды произошло внутрижелудочковое кровоизлияние и 2/3 головного мозга омертвели. Прогнозы врачей были ужасающими. Мне говорили: «Завтра не приходите, он умрет». «Если и выживет, будет овощем». Но я –то видела, что сын меня узнает!, - рассказывает Дарья Тарасенко.

Ярослав – настоящий боец, он не сдается

Даша была в отчаянии, но не теряла надежды. И на пятые сутки малыш начал дышать сам, без ИВЛ, но только с подачей кислорода.

-Наш мальчик изо всех сил боролся за жизнь, - продолжает она. – И мы помогали ему как могли. Так как большая часть мозга поражена, я надеялась, что оставшаяся здоровая возьмет на себя все функции для дальнейшего развития.

Но болезнь брала свое. У Ярослава долгое время приходилось кормить его через зонд. До сих пор он не может пить жидкость, но уже старается жевать. Когда мальчику исполнился год, врачи поставили диагноз – детский церебральный паралич, двойная гемиплегия. Это значит, что ручки ребенка не двигаются, их сковала спастика. К этому основному диагнозу добавилось еще много других расстройств, от нарушения сердечного ритма до дефицита массы тела. Но родители не отступали. Мальчику делали массаж, возили к докторам – родители всячески боролись за его жизнь и здоровье. И болезнь, кажется, начала отступать.

Но в октябре 2018-го, два года назад, у ребенка начались судороги. А это значит – полный запрет от медиков на массаж и любую стимуляцию активности мозга. Родителям пришлось пойти и на это, а ребенок начал отставать в развитии.

Чтобы помочь ребенку, нужно собрать 246 тысяч рублей

- Сейчас Ярику 4 года и он до сих пор не держит голову, не сидит и не переворачивается, - мама не отступает в борьбе за сына. Но и сам мальчик не сдается. – Но он старается ползать по кругу, гулит, узнает родных, понимает интонацию и улыбается. У него есть любимые детские песенки, игрушки, он шалит, как и все детки, любит гладить кошку и рисовать пальчиковыми красками. И мы видим, как он старается, как хочет жить полноценной жизнью.

Ярослав не сдается и ему можно помочь.

Ярослав проходит курсы массажа и ЛФК, но этих упражнений и тех, которые родители выполняют с ним дома, недостаточно. Ребенку могут помочь профессионалы, успешно сражающиеся с ДЦП. В Центре Натальи Пыхтиной, который более 15 лет помогает таким детям, готовы провести реабилитацию Ярику. Врачи говорят, что если провести курс лечения сейчас, пока мальчик еще маленький, это значит – дать ему шанс справиться с болезнью.

Курс реабилитации стоит 396 тысяч 400 рублей. Часть суммы – 150 тысяч 400 рублей, а также деньги на перелет семье Тарасенко уже помогли собрать. Но нужна еще помощь. Мама вынуждена ухаживать за Ярославом, поэтому не может работать. Деньги для семьи зарабатывает только папа Ярика, но этих средств не хватит, чтобы оплатить реабилитацию.

ПОМОГИТЕ ЯРОСЛАВУ!

Для того чтобы Ярик успел попасть на реабилитацию в Центр Натальи Пыхтиной, нужно собрать 246 тысяч рублей до пятого сентября. Реквизиты - по ссылке.