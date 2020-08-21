Денис Липнягов: Сервис «Ростелеком. Ключ» создает безопасность и комфорт для наших клиентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня цифровые технологии существенно облегчают нашу жизнь, оставляя время на более важные дела. Помочь создать комфорт и обеспечить безопасность в вашем доме может услуга «Ростелеком. Ключ». Комплексную систему начали внедрять в Иркутской области в прошлом году. Но уже сегодня умные сервисы подключены практически во всех строящихся жилых комплексах региона. Подробнее о платформе «Ростелеком. Ключ» рассказал ответственный за направление по работе с массовым сегментом Иркутского филиала «Ростелеком» Денис Липнягов.

- Компанией «Ростелеком» разработаны умные сервисы для безопасного и удобного быта людей. Расскажите об этих услугах подробнее.

- «Ростелеком. Ключ» объединяет несколько сервисов, таких как «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум», «Умные счетчики». В первую очередь платформа обеспечивает безопасность для клиентов, владельцев квартир.

«Умный домофон» от «Ростелекома» - сервис, который быстро становится популярным в Иркутской области. Функционал «Умного домофона» позволяет управлять доступом в подъезд как традиционно - с дверной панели и стандартной трубки в квартире, так и со смартфона в режиме реального времени через мобильное приложение «Ростелеком. Ключ». Кроме того, доступен журнал посещений: например, родители могут отследить по нему, когда их ребенок выходил или входил в подъезд и приводил ли он друзей.

- Управлять услугами можно только через смартфон?

- Приложение работает на любом устройстве с операционными системами Android или iOS. Также управление сервисами доступно и в «Личном кабинете» на сайте «Ростелекома». Подключив комплексную услугу «Ростелеком. Ключ», необязательно находиться дома. Открыть дверь можно удаленно через приложение, где бы вы ни находились в данный момент.

Датчики «Умного домофона» срабатывают от любого движения возле входной двери, и в этот момент автоматически включается видеозапись на камерах. Это позволяет при необходимости поминутно восстановить все, что происходило: в частности, в какую квартиру поступал звонок и кто открыл дверь. В функционале домофона реализована рассылка временных кодов для самостоятельного доступа в подъезд. Коды приходят в виде SMS и действуют только в определенное время.

- Помимо «Умного домофона» в услуге «Ростелеком. Ключ» есть другие полезные сервисы. Расскажите, как они работают?

- Кроме контроля за квартирой и подъездом ведется наблюдение и за придомовой территорией: все ли в порядке с детьми, которые вышли погулять во двор, или с припаркованным автомобилем. «Умный шлагбаум» опознает владельца ключа, а камера фиксирует движение по придомовой территории.

«Умные счетчики» собирают показания индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, тепла, электроэнергии, анализируют статистику потребления по периодам и квартирам, а затем автоматически передают данные в управляющие компании.

- Сколько домов уже подключено к умным сервисам в Иркутской области и сколько планируется подключить до конца года?

- Большая часть новостроек в Иркутской области подключена к нашим услугам. Умные сервисы «Ростелекома» являются одним из преимуществ при покупке квартиры, они гарантируют безопасность и комфорт новым жильцам.

- Как жильцы могут инициировать замену оборудования на современное и технологичное?

- Собственникам жилья необходимо подать заявку на подключение через единый колл-центр «Ростелекома»: 8-800-1000-800. Далее наши специалисты вместе с управляющей компанией определяют комплектацию платформы «Ростелеком. Ключ» и на этапе подключения проводят обучение жильцов. Подключить можно как платформу в целом, так и ее отдельные компоненты.

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