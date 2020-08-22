Метод Фелпса:иркутский хирург создал скоростной метод лечения грыжи у детей.

«Готова приехать к коллеге на вручение Нобелевской премии». «Поздравляю с открытием и внедрением нового метода в хирургическую практику». Это отзывы коллег уникального детского хирурга из Иркутска Юрия Козлова на его новую разработку. Метод лечения паховой грыжи, предложенный им — это прежде всего про скорость. Символично, что он так и называется — метод Фелпса, в честь знаменитого пловца из Америки, который бил все мыслимые рекорды на водной дорожке .

«Кто любит Майкла Фелпса - тот оценит», - отметил и сам Юрий Козлов, руководитель Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской больницы Иркутска, представляя методику.

На самом деле медицинская наука строга и не предполагает шуток. Метод назван по первым буквам термина на английском — эндоскопическое ушивание грыжевого мешка.

«Здесь используется специально сконструированная игла. С помощью однократного прокола выполняется полное шунтирование шейки грыжевого мешка», - это наверное все в пояснениях Юрия Козлова, что способен понять человек, не имеющий медицинского образования.

Одно ясно — операция по поводу самой распространенной детской грыжи теперь будет проводиться очень быстро, минимально болезненно — ведь прокол-то потребуется всего один. Значит, ребятишки будут быстрее выздоравливать.