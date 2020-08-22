У нее было поражено 80% легких: в Чите спасли от COVID-19 97-летнюю пациентку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Пациентка, 96 лет, коронавирус,тяжелое течение заболевания и куча других болезней. Что делать будем, как ее лечить?" Если мы скажем, что врачи из забайкальского госпиталя для больных СOVID-19 сразу верили в то, что организм Марии Геннадьевны победит инфекцию и она выздоровеет -это будет точно неправда. Не каждый молодой и здоровый выносит такое, а тут старушка, родилась еще до войны.... Но,наверное, правду говорят - раньше люди были крепче. Во всяком случае, пенсионерке из Читы удалось это доказать. И самое главное в том, что она не собиралась сдаваться.

«Плохо мне стало 14 июля ночью. Поднялась высокая температура. Но только 20-го числа мы вызвали врача. Врач сказал, что у меня бронхит. Меня увезли в больницу и сделали все анализы, оказалось, что это страшнейший вирус – коронавирусная инфекция. Мне назначили процедуры. А 6-го августа меня перевели в реанимацию с кислородной поддержкой. Меня лечили почти месяц, потом мне стало полегче, стало легче дышать, улучшилось самочувствие. И вот сегодня я иду домой. Большое спасибо врачам, медсестричкам, санитарочкам и всей клинике», - сказала Мария Геннадьевна.

Такая вот история, как ее рассказала сама старейшая жительница края.

«Наша пациентка встретила свой 97-й день рождения в реанимации. У неё было тяжёлое течение болезни, осложнённое пневмонией - примерно 70-80% поражения легких. Она получала респираторную поддержку и около 10-ти дней находилась в реанимации. Прогноз изначально был плохой - возраст и сопутствующие патологии. Но самоотверженными усилиями всего коллектива моностационара городской клинической больницы удалось спасти ее жизнь. Сегодня она отправляется домой, ее забирают родственники», - сказал главный внештатный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов.

Провожать Марию Геннадьевну собрались все свободные врачи стационара, рассказывают в пресс-службе Минздрава Забайкальского края. Пациентке желали самого главного - здоровья. А сама она подарила медикам на память трогательные, бесхитростные строки.

«Вы много сделали такого, чтоб на земле оставить след, Желаю вам четыре слова – здоровья, счастья, долгих лет!»