Следователи раскрыли схему, по которой в Иркутске насмерть отравили «Боярышником» 63 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В деле о массовом отравлении суррогатом, которое произошло в Иркутске в декабре 2016 года, наконец поставлена точка. В Ленинском районном суде города завершилось разбирательство в отношении семи обвиняемых в изготовлении и продаже фальсифицированного спиртосодержащего «Боярышника», из-за употребления которого погибли 63 человека.

«Приговором суда все подсудимые признаны виновными. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет в колонии общего режима. Общий срок для данной группы лиц составил 56 лет 6 месяцев», - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Иркутска .

Напомним, зимой 2016 года более сотни жителей города отравились купленным из-под полы дешевым алкоголем, 63 человека погибли. Следователи Генпрокуратуры по СФО подробно рассказали, кто и как травил людей в Иркутске.

Началось с того, что осенью 2016 года на одном из предприятий города начали производить подпольную незамерзайку на основе метилового спирта, запрещенного к использованию в бытовых целях. Дело, что называется, пошло. Продукт пользовался спросом, потому что был дешевле того, что продавался в магазинах.

Но дальше произошло то, на что делец явно не рассчитывал. Один из работников предприятия решил продать спирт, из которого делали незамерзайку, налево. Так партия товара оказалась в распоряжении автохозяйства, но цепочка желающих получить свой навар на перепродаже на этом не прервалась. Это и стало причиной трагедии.

«Этот человек, в свою в свою очередь продал его лицам, занимающимся незаконным кустарным производством спиртосодержащего средства «Боярышник». Впоследствии товар, не имеющий сопроводительных документов, закупили владельцы двух продуктовых павильонов, продавцы которых реализовывали его, в том числе, в качестве спиртных напитков», - раскрывают схему, по которой метанол попал к горожанам в качестве дешевой водки, в пресс-службе Генпрокуратуры по СФО .

Так и погибли несколько десятков человек, которые не подозревали даже, что пьют яд.

Несколько приговоров по этому делу уже прозвучало. Еще в феврале 2018 года отправились в колонию на 3 и 4 года продавец и владелец павильона, продававшего паленый «Боярышник». В этом же году к 2 годам и семи месяцам колонии был приговорен еще один, в декабре 2018 года срок в 2 и 3 года получили еще двое. Последний приговор услышал тот самый производитель незамерзайки, с которого началась смертельная цепочка- 2,5 года лишения свободы и штраф в 200 тыс. рублей.

Сегодня суд постановил обвинительный приговор в отношении семи лиц. Они осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 7 до 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор подсудимым оглашался пять дней, ведь само обвинительное заключение по этому делу состоит из 14 томов.

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