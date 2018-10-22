В Иркутске начался суд над обвиняемыми в продаже "Боярышника", из-за которого погибли 63 человека

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-22T12:20:01+03:00

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Ленинский районный суд Иркутска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении семерых жителей региона, которые обвиняются в изготовлении и продаже «Боярышника». Напомним, пойло стало причиной смерти 63 человек в декабре 2016 года.

По делу проходят пять выходцев из Азербайджана, еще двое – это жительницы Приангарья. По версии следствия, осенью 2016 году предприниматели решили подзаработать и придумали нехитрую схему. Они купили 160 литров метилового спирта – сильного яда. В подпольном цеху на одном из предприятий из него изготовили стеклоомывающую жидкость для автомобилей, а также «Боярышник» - официально – концентрат для принятия ванн.

Дешевую отраву продавали из-под полы в продуктовых павильонах в Ленинском районе Иркутска. А через некоторое время один за одним в токсикологическое отделение больницы стали привозить покупателей смертельного пойла. В результате скончались 77 человек. Нескольким торговцам по некоторым эпизодам уже вынесли приговор. Сейчас на скамье подсудимых – главные фигуранты – те, кто изготавливал «Боярышник» и распространял его в торговые точки города. Следователи считают, что на их совести лежит смерть 63 человек.

Следствие шло почти два года из-за огромного объема материалов и экспертиз. Занималось расследованием Главное управление СК РФ в Новосибирске.

Один из обвиняемых находится под стражей, остальные - под подпиской о невыезде и под домашним арестом. Суд признал потерпевшими 73 человека.

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