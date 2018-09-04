Торговля смертью оптом и в розницу: за продажу "Боярышника" в Иркутске суд приговорил дельца к 2 годам и 7 месяцам колонии

СЕГОДНЯ 19:05 2018-09-04T20:06:46+03:00

От более сурового наказания продавца "косметической жидкости" спасло то, что от употребления его "чекушек" никто не умер [фото, видео]

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Один за другим получают наказания те, кто так или иначе причастен к массовому отравлению "Боярышником" в декабре 2016 года в Иркутске. На рабочих окраинах Иркутска, пострадавшие попадали в больницы десятками: итоговая цифра погибших - 77. Люди отравились суррогатным алкоголем. В здешних семьях даже со средним достатком было традицией немного экономить - покупать водку "народных" марок не через магазины, а в киосках. Там держали марку и следили за качеством, во всяком случае, катали «Пшеничную», «Царскую охоту», «Белую березу», «Финское серебро», а также и "Боярышник" из пищевого спирта - этанола. Пока однажды не пришла новая партия и по бутылкам не разлили смертельный яд - метанол. Только что стало известно - по приговору суда в колонию отправится один из участников массового производства суррогата.

- Следствием и судом установлено, что с ноября по декабрь 2016 года двое членов группы с целью получения материальной выгоды на территории Иркутска осуществляли незаконные перевозку и сбыт спиртосодержащей жидкости под видом косметической продукции «Боярышник», имеющей в своем составе метиловый спирт, - сообщает пресс-служба СУ СК России .

Иркутянам, если можно так сказать, повезло. Этих торговцев смертельным спиртом вовремя остановили - вычислили, когда пошли отравления. Удалось изъять у любителей крепких, но дешевых алкогольных напитков весь проданный ими "Боярышник", на этикетке которого значилось - средство для ванн. Забрали и бутылки со склада. Это спасло человеческие жизни (от их продукции никто не умер и...смягчило приговор.

В результате по статье за перевозку, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору, торговец получил по суду 2 года и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа 200 тысяч рублей.

Второй участник этой группы – Аббасов находится в розыске, он сбежал из страны, как только почувствовал опастность. СКР сообщает, что в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство. Наступление ответственности за содеянное – лишь вопрос времени, чему подтверждение недавний приговор еще двум продавцам «Боярышника».

Чуть больше полугода назад, в феврале этого года, стал известен приговор хозяйке и продавцу торгового павильона, где сбывали "Боярышник", из-за которого погибли люди. . Суд приговорил их к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима.