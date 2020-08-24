"Тебе ж шитья пойдет аршин, где деньги, Зин?": как я ходила в магазины для пышек и что из этого вышло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ура! Коронавирус заканчивается, самоизоляция долой! Надо гардероб пополнить и на работе выгулять наконец!», - ну примерно так в прошлые выходные я рванула по магазинам. Мысли рисовали сбычу мечт. Вот иду, я вся в шелках, таинственная, как Незнакомка, которая с картины Крамского. Ее все в школе видели, если что… Ну, хорошо. Не как Незнакомка, она там тоненькая, фигурка точеная. И брюнетка. Последнее важно, чтобы стало ясно, я –полная противоположность.

Нечего надеть

Факт первый, категорический. Самоизоляция – страшная штука. Переодевает в туники, садит перед ноутбуком и приговаривает к одежде, «приятной к телу». Ну, в смысле, это точно что-то мягкое, к формам жестких претензий не предъявляющее. А посиди-ка так четыре месяца!

Когда наконец объявили некоторое снисхождение и стало можно выйти из сумрака, пардон, из нее, из самоизоляции, дамы кинулись по шкафам. Потому что тут коллег почти полгода не видели, надо предстать. Да и вообще, главное развлечение порядочной дамы, даже если она читала классиков и вообще поэзию любит, наряжаться. Особенно, когда выходишь на свободу с чистой совестью, отсидев положенный срок самоареста. А тут, тем более, скоро осень.

Эти вещи точно не для пухленьких. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общем, дамы по шкафам кинулись, а надеть нечего. Ну кто не понял -там где была талия, ее теперь нет. Надо заново создавать напряженными тренировками и самоограничениями. Ну это еще когда создашь, и создашь ли. А праздника душе хочется сейчас. И я рванула за обновками.

И надеть нечего! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Нечего купить

Факт второй, и тоже категорический. Потому как отправилась я прямиком к вешалкам с 50-ым размером в бутиках торгового центра, в которых всегда одежду брала. Ага, щас. Одно не застегивается, второе не сходится, третье просто мало.

- Нет, на вас ничего нету, это точно. У нас 50-ый – самый большой размер. Больше не бывает. А некоторые модели, помоднее, на 48-ом заканчиваются. Вам надо в магазины для полных, - отчеканила белобрысая продавщица, которую я тут же невзлюбила. Во-первых, за то, что она худая, как никто. И высокая. На такую, что ни надень, все хорошо будет. Во-вторых, зачем она мне параметрами глаза колет? Налицо полная дискриминация! Может, я вообще похудею. И потом, я не такая уж толстая. И потом, может мне их одежда вообще никогда не нравилась.

На худеньких все смотрится хорошо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, другую брать было негде. Разве что так и щеголять в одних и тех же джинсах. Скромненько и со вкусом. Благо, весь прочий гардероб был забракован и отложен до того момента, когда я уменьшусь в габаритах на десять кило. Но где-то в душе, в глубине души, я понимала, что этот момент может настать не скоро. Или вообще не настать. А носить нечего!

Я поплелась в магазины разрядом пониже. Там все тетеньки покупают себе вот эти немыслимые комплекты: юбка по щиколотку - блузка квадратом расписная навыпуск. Может, там удастся что найти? Павильоны зазывали цветными безразмерными кофтами и свитерами. «Размеры «48-68» значилось на них. Я было ступила на порог.

-Вот, прямо на вас сшито. Очень миленько, и рисунок яркий, дизайнерский, сейчас модно!, - грузная тетенька, торговавшая турецким товаром, и сама была одета во все дизайнерское. Дизайнерское, это чтоб вы знали, платье –мешок. Два сшитых прямоугольника. С огромными цветами-лопухами по подолу. Ну, есть еще в зигзаг. Или полностью в рисунках. Еще хорошо идут большие белые брюки в полоску, к которым прилагается такая же блузка. По мне так такой комплект называется «мечта арестанта». Вот раньше революционеров в кино в таком показывали или заключенных в концлагере. Непременно в кандалах. Здесь я кандалов не увидела. Ценник в 8 -10 тысяч за платье и костюм точно говорил о том, что я отстала от жизни. Это мода. Для полных.

-Вы не понимаете! Вертикальная полоска стройнит, - объясняла продавщица. –Скрывает килограммы. Надо только привыкнуть, и все! И еще сверху платье-рубашка. Вот это, при ходьбе будет разлетаться. Сами увидите, люди начнут на улицах оборачиваться…

Только этого еще не хватало! Ночью мне снился кошмар. Иду я, вся в полоску. Вертикальную. Штаны белые в черную широкую полоску, блузка. Сверху платье-рубашка, серое, в тонкую черную полоску, но по диагонали. Проснулась в холодном поту. Поняла, что это напоминает. Смирительную рубаху на Шурике из «Кавказской пленницы». ..

Надо в магазин для пышек!

Дома я полезла в интернет. Вот! То что надо. Магазины для полных. Там меня точно поймут, как надо. Потому что теперь я уже 52 размера. Как раз для них, у них до 70…Они ж не упустят потенциального покупателя…Для смелости на шопинг взяла с собой подружку. Людмиле до плюс-сайз еще шагать и шагать. Она постройневшая. Но поддержать меня в этой экспедиции согласилась. Мало ли.

Модели плюс-сайз из Красноярска. Фото: Мария ЛЕНЦ

-У вас какой размер? Вот, держите: 54, 56. Меряйте. Вот еще 50 и 52. У нас полномерки , - продавщица, фактурная дама, смерила меня слегка пренебрежительным взглядом. Ну как та, которая из бутика, где размеры «до 50». – Что-то вы маловаты будете!

В примерочной я сразу утонула. Не, там все чинно-идеально. Зеркало, плечики – крючочки. Пуфик. Совсем не как там, где турецкие шмотки. Я утонула в первом же платье. Оно опять показывало мне все недостатки фигуры, но с другой стороны! Если в магазине для худых я оказалась полновата и сшитые на барышень без ненужных выпуклостей сарафанчики даже 50 размера являли на свет божий «спасательный круг» там где талия и бока кругом везде, то в магазине для полных…

В магазине для полных я вспомнила, как бабушка говорила про худую соседку «лядащая». Я стояла в примерочной и чувствовала себя …лилипутом среди великанов. Во всех смыслах! Да, лишних округлостей хватало, прямо скажем, не везде. А роста в 1, 62 метра вообще было мало. Платье висело балахоном чуть не до пят. Даже арестантская роба турецкого пошива и то явно лучше! Я выглянула из примерочной. По залу ходили большие, высокие дамы. Которые коня на скаку остановят. Кровь с молоком и прочая приятная дородность…

-Не, вам не к нам! , - развела руками продавец. -У нас платья для солидных дам, с габаритами, статусные. А вы метр с кепкой. Для полных и больших все по-другому шьется. Полноразмерно. Но в целом на фигуру песочные часы. Ну или грушу. А у вас ни то ни се. Худейте, что ли. Спортом займитесь. А пока посмотрите в обычных бутиках, где российские производители. У них случается «линейка» размеров пошире, до 56. Например, в Новосибирске такие фабрики есть.

А вот это сможет примерить любая. Фото: Мария ЛЕНЦ

Свой среди чужих

Ну все. Домой я отправилась чуть не в слезах. Ни туда и не сюда, это же катастрофа! Назавтра было решено пойти в ателье и разориться. Ну как разориться? Очень просто. «Тебе ж шитья пойдет аршин, где деньги, Зин?». Это ж ткань надо купить и за работу заплатить. Новое платьишко десятку потянет. Одно! А подружка хвасталась, что на эти деньги себе целый гардероб справила. У худосочных одно платьишко идет по 1, 5 тысяч. Им на эту десятку можно купить 2 блузки, сарафанчик, брюки, юбку и еще кардиган со скидкой. Нет, надо худеть до гардероба! Это самое верное! С понедельника начну...

PS Мне все-таки повезло. Обнаружился бутик новосибирской фабрики, торгующий, среди прочего, одеждой для маленьких, но не худеньких. Ампир, трапеция, а-силуэт, вот это все. Обожаю прекрасный город на Оби. Запаслась платьями. Но уменьшать габариты все же надо.