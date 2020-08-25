Промышленность Иркутской области: развитие без вреда для экологии

В рамках ток-шоу «Политбазар» его участники говорили о прорывных проектах. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

О развитии промышленности в регионе шла речь на радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске) в рамках проекта «Политбазар». От чего зависит экономический рост? Какие прорывные проекты можно реализовать в Иркутской области? Что необходимо для выхода на новый уровень? Об этом говорили в радиостудии.

Образовательный центр и биотехнологическая долина

Один из приоритетов работы правительства Иркутской области - эффективная экономика. Ставка делается на высокотехнологичные отрасли и цифровую экономику. Сценарий технологического прорыва предусматривает создание и приоритетное развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей, в том числе в авиационной промышленности и фармацевтике.

Начиная с этого года, Иркутская область входит еще в два нацпроекта: «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости». Для области это важно. Сегодня мы находимся на 45-м месте в стране по расходам региона на информационно-коммуникационные технологии и на 82-м среди 85 регионов по аналогичным расходам на душу населения. Конкурентные преимущества энерготарифов и географическое положение региона стимулируют развитие современных информационно-вычислительных технологий, могут обеспечить лидерство при размещении крупных Data-центров, вычислительных мощностей всех типов.

Как отметил Виктор Игнатенко, доктор юридических наук, профессор, одним из приоритетных проектов в сфере развития прикладной науки является создание в регионе международного научно-образовательного центра «Байкал». Все его разработки направлены на развитие научных проектов мирового уровня, связанных с неповторимой экосистемой озера.

- Мы уже живем в эпоху цифровизации. Нужны факторы социально-экономического ускорения: развитие образования, науки, реального сектора экономики. НОЦ «Байкал» мог бы стать прорывным проектом. Впервые за 20 - 30 лет поставлен вопрос о его создании. В программе есть интересные проекты, - отметил Виктор Игнатенко.

Он также подчеркнул, что высшая школа сегодня нуждается в модернизации.

- У нас вузы, Академия наук, реальный сектор экономики - все отдельно. Надо серьезно подумать, какой мы хотим видеть высшую школу в регионе, - заявил он.

Напомним, что глава региона Игорь Кобзев поставил задачу рассмотреть возможность реализации в рамках научно-образовательного центра «Байкал» еще одного масштабного проекта - «Байкальская биотехнологическая долина». Последний призван создать благоприятные условия для развития биотехнологий, въездного образовательного, делового и медицинского туризма, привлечения в Иркутскую область инвесторов, придать новый импульс росту экономики региона в целом.

- Байкальская биотехнологическая долина - это научно-технологический центр, включающий биомедицинский технопарк и бизнес-инкубатор, центры образования, фармацевтических разработок и доклинических исследований, специализированные медицинские учреждения и многое другое. Для его реализации предполагается привлечь, в том числе, иностранные инвестиции, - отметил доктор юридических наук, профессор ИГУ Сергей Шишкин.

Власть должна работать

Кстати, сейчас по уровню инвестиционного потенциала наш регион занимает 18-е место в стране, а в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ - по итогам 2019 года - только 79-е. В послании депутатам Заксобрания региона глава Приангарья Игорь Кобзев поставил задачу вывести регион на первое место по инвестициям уже к 2022 году. Сейчас в Иркутской области реализуется порядка 120 инвестпроектов общей стоимостью свыше 1 трлн рублей. Инвестиции в основной капитал необходимо за пять лет увеличить в 1,6 раза - до 573 млрд рублей в год. Так будет заложена основа для четырехкратного роста инвестиций, предусмотренного Стратегией развития региона до 2036 года.

В настоящее время основной объем инвестиций приходится на нефтегазовый комплекс, добычу и переработку полезных ископаемых, обрабатывающие производства. Планируется продолжить разработку золоторудных месторождений. Также в планах крупные проекты по строительству алюминиевого завода и анодной фабрики в Тайшетском районе, разработка Зашихинского месторождения редких металлов и другие. Прирост добычи углеводородов будет обеспечен за счет ввода в промышленную эксплуатацию Ковыктинского газоконденсатного и других месторождений области. Крупные проекты реализуются и в других отраслях промышленности - в целлюлозно-бумажном производстве, фармацевтике, машиностроении.

- Увеличить объем инвестиций - это реально, - подчеркнул Виктор Игнатенко. - За цифрами стоит инвестиционный потенциал. Если власть будет работать, то она сможет решить эту серьезную и ответственную задачу.

- Конкурентное преимущество экономики региона - дешевая электроэнергия. Предыдущие поколения обеспечили автономность нашей энергетической системы, и все промышленники теперь извлекают ренту из этой темы. Очень важно иметь якорные точки, чтобы удерживать базис экономического развития области и отмечать точки роста, которые могут потянуть за собой другие отрасли промышленности, - сказал Сергей Шишкин.

Виктор Игнатенко отметил, что богатство ресурсов - не есть залог процветания.

- На протяжении последних 20 лет от кого мы только не слышали про газификацию региона, но до сих пор ничего не сделано. Завод по производству гелия построен в Амурской области, а не у нас. А где обещанный новый аэропорт? Он возведен в Красноярске, - констатировал профессор. - Возникает вопрос, чем занималась предыдущая команда, которая была у власти? Кто-то играл в игры, а область в это время впадала в экономическую деградацию. Интересных проектов много. Нужно понять, кто их будет реализовывать, где и кем будут проектироваться будущие успехи и победы. Сейчас нужна такая власть, которая даст возможность развивать прорывные проекты. И я согласен с главой региона Игорем Кобзевым: нужно начинать с наведения порядка.

Выход на международные рынки

Алексей Соболь, президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», обратил внимание на то, что сегодня много говорят о необходимости ухода от сырьевой направленности экономики.

- Это в один день не делается. Надо найти какой-то баланс интересов. Кроме того, решить задачу по переходу от вывоза сырья к его переработке невозможно без подготовленного персонала, поэтому необходимо уделять внимание повышению качества образования, а также искать инструменты, которые позволят задержать здесь талантливых выпускников, - подчеркнул Алексей Соболь.

Он также отметил, что сегодня Иркутская область находится на 7-м месте в стране по поддержке малого и среднего бизнеса.

- Мы совместно с институтами развития стараемся уделять внимание этой сфере, помогаем в «доращивании» компаний до уровня, который позволит им выйти на международный рынок.

Наталья Давыдова, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, сообщила, что по итогам прошлого года ФПП региона вошел в пятерку лучших по стране.

- В 2018 году мы создали Центр поддержки экспорта. В 2019-м Иркутская область заняла 11-е место по объему экспорта и 8-е по несырьевому экспорту. Развитие внешнеэкономической деятельности является государственной задачей: в июльском Указе Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года поставлена цель увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года, - подчеркнула Наталья Давыдова.

Кроме того, она рассказала, что предприниматели активно обращаются в Фонд за поддержкой. Их интересует и программа «доращивания», и услуги по размещению продукции на крупнейших маркетплейсах, и многое другое.

Участники радиоэфира также обсудили вопросы экологии, которые неразрывно связаны с развитием промышленности.

Станислав Гольдфарб, доктор исторических наук, профессор ИГУ, подчеркнул, что Иркутская область давно ждала расчистки экологических завалов, и сейчас мы видим конкретные шаги в этом направлении.

- Глава региона Игорь Кобзев выступает за экологическую ответственность. При ликвидации источников экологических угроз обсуждается возможность создания на очищенных территориях зон для промышленного туризма, арт-пространств и прочего. Стоит задача превратить вчерашние «экологические бомбы» еще и во что-то полезное, выгодное для области, - отметил он.

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