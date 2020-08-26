«Черемховский водоканал» - предприятие, без которого невозможна жизнь города

Фото: архив «Черемховского водоканала»

«Отдыхаем - воду пьем, заседаем - воду льем, и, выходит, без воды - и ни туды, и ни сюды!», - шутит словами из известной песни, которая звучала в фильме «Волга-Волга», Михаил Буш. Он руководитель «Черемховского водоканала», который обеспечивает почти 80 тысяч человек самым главным ресурсом - водой. Словом, о значимости предприятия говорить не приходится. Она очень высокая. Именно поэтому и состоялось наше интервью в преддверии дня рождения города шахтеров. В этом году он приходится на 29 августа.

Потребность снизилась в три раза

- Михаил Анатольевич, какова география обслуживания предприятия, кто основной потребитель?

- Это город Черемхово, Черемховский район, город Свирск и поселок Михайловка. Всего около 80 тысяч человек, которые проживают на этой территории. Это жители как многоквартирных домов, так и частного сектора. И, безусловно, производства. В Михайловке, например, металлургическое предприятие, в Черемхово - угольный разрез, ТЭЦ-12, котельная и другое. Но отмечу, что эти объемы несопоставимы с проектными.

Михаил Буш. Фото: архив «Черемховского водоканала»

- То есть раньше потребность была выше?

- Да, проект водозаборных сооружений и всех разводящих сетей разработал в 1957 году Ленинградский проектный институт. Тогда была предусмотрена мощность на подачу 82 тысяч кубометров воды в сутки. В лучшие годы, в 1980-е, вместе с Михайловским водозабором суммарно подавали до 120 тысяч. Сейчас производительность фактически в три - четыре раза меньше. С чем это связано? В 1990-е были закрыты десятки предприятий, например, такие гиганты, как Восточно-Сибирский огнеупорный завод в Михайловке, «Востсибэлемент» в Свирске, молокозавод и мясокомбинат в Черемхово, угольный разрез и многие-многие другие.

- Тем не менее удалось выстоять…

- Благодаря коллективу, поддержке муниципалитета. Да, сегодня нам не нужны те мощности, которые имеются, упор делается на модернизацию и ремонт, на то, чтобы население получало качественную питьевую воду.

- В чем особенность предприятия?

- Если говорить о технической специфике, то это географические особенности. Источник воды - река Ангара - расположена в 30 километрах от населенных пунктов. Так что сеть труб довольно большая. К тому же есть перепады высот, давления. Воду, простым языком, надо подать вверх на 180 метров, а это откладывает определенный отпечаток на работу и функционирование самих сооружений.

Фото: архив «Черемховского водоканала»

Удобство и качество

- Михаил Анатольевич, охотно ли жители подключаются к центральному водоснабжению?

- Активно. Это ведь удобно получать воду дома из крана, а не ходить с ведрами и флягами на колонку. Кстати, количество колонок сейчас их около 300, которые мы обслуживаем. Это как раз говорит о том, что население старается, по крайней мере при строительстве домов, сразу сделать центральное водоснабжение и водоотведение. В то же время норматив потребления воды из колонки и водопровода разный. Во втором случае он всегда выше. Этот процесс помогают контролировать приборы учета.

Фото: архив «Черемховского водоканала»

- Как оцениваете качество воды?

- У нас есть лаборатория, она аккредитована, аттестована, причем специалистами

московского Центра аттестации и аккредитации. Здесь работают квалифицированные сотрудники, установлено хорошее оборудование. Все нормы и требования СанПин соблюдаются. Я сам пью нашу воду из-под крана. Хотя в этом плане замечу, что качество исходной воды, в реке, оставляет желать лучшего. Мы всегда на чеку, отслеживаем все изменения, например выбросы, которые бывают с предприятий. Наши очистные сооружения справляются с этой задачей, да и работники очень опытные, всегда на страже.

Фото: архив «Черемховского водоканала»

Нужна модернизация

- «Черемховский водоканал» был запущен в 1960-е годы, наверняка время требует перемен?

- Безусловно, они нужны. Но нет такой прибыли, которая позволяла бы внедрять новое оборудование. Сети действительно порядком изношены. Хотя движение и в эту сторону есть.

Допустим, перешли на применение полимерных труб, использовали поливинилхлорид, который не нужно сваривать. Благодаря этому на двух территориях в Черемхово решили проблему обводнения. Теперь на месте болота здесь улицы с хорошими домами.

Нет подтоплений и в одном из микрорайонов города. Сегодня мы приобрели более трех километров полимерных труб, идут плановые и внеплановые замены. Если говорить в глобальном смысле о модернизации, то на нее потребуется не меньше двух миллиардов рублей. Самому водоканалу такую сумму, конечно, не осилить, и на плечи потребителей путем увеличения тарифов ее вешать категорически неправильно.

- Есть ли помощь от муниципалитета?

- Да. Мы хотя и самостоятельное предприятие, но все сети принадлежат городу. Текущие ремонты проводим. Летом, например, удалось устранить большое количество аварий. В этом поддержали нас не только в нашей администрации города, но и в правительстве региона. На сегодняшний день после серьезной аварии труба меняется за счет средств из областного бюджета. Произошел серьезный сдвиг в диалоге с властью в лучшую сторону.

Фото: архив «Черемховского водоканала»

- А в целом есть поддержка от властей?

- Мы рассчитываем на нее. Думаю, скоро коммунальной сфере будут уделять больше внимания. Появятся федеральные госпрограммы, благодаря которым можно будет проводить масштабную модернизацию. Все-таки объекты водоснабжения как стратегически важные должны находиться в руках власти, независимо от того, кто занимается эксплуатацией. К тому же сегодня Черемхово является территорией опережающего социально-экономического развития, а значит, есть перспективы в плане того, что будут инвесторы, новые производства.

Мы работаем в постоянной связке с администрацией города, получаем от нее поддержку в решении любых проблем. Все нюансы согласовываем с мэром. Никогда не отказываем городу, допустим, в вопросах предоставления техники, специалистов. Ощущаем ее поддержку.

Для предприятия как самостоятельного важно и то, что, несмотря и на устаревшие сети, энергоемкое насосное оборудование 1960-х годов и другие сложности, мы успешно справляемся с содержанием всех объектов. Коллектив у нас слаженный и к этому готов.

- Много человек трудится?

- Примерно 360. У нас работают настоящие профессионалы. Это и высококвалифицированные сварщики, и экскаваторщики, ремонтные бригады, операторы, управленцы. Они умеют работать с «водой», имеют за плечами большой опыт.

Кстати, еще отмечу, что наши специалисты не только занимаются ремонтом и эксплуатацией, но и строительством сетей. Например, в прошлом году участвовали в проекте для пострадавших от наводнения в Тулуне, который возводила госкорпорация «Ростех». Нас привлекали для создания трубопровода. Внешние сети сделали качественно и в срок, а когда подрядчик не успевал, нас пригласил поработать и на внутренних сетях. Мы не отказали и тоже выполнили все обязательства. Формально мы пока не обслуживаем этот поселок, но если что случается, всегда подключаемся.

Фото: архив «Черемховского водоканала»

Черемховцы особенные, надежные и любящие свой город

- Вы коренной черемховец?

- Да. Хотя свою трудовую деятельность начал в Иркутске. Будучи студентом работал плотником-бетонщиком на заводе. Потом в родном городе устроился горнорабочим на угольный разрез. В 1990-х был электромехаником участка горных работ, мастером в электроцехе. А в 2001-м меня пригласили работать в структуру «Иркутскэнергонадзор», где я трудился пять лет. Затем мэр Вадим Александрович предложил перейти в администрацию, в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству. В 2008 году возглавил «Черемховский водоканал».

- Михаил Анатольевич, какие перспективы видите для предприятия?

- Сейчас требуется уже иной подход. Нет необходимости в том мощном оборудовании, которое есть, нужно переходить на более современное. В частности, внедрять автоматизированную систему диспетчеризации. Это задача на будущее.

- А что бы пожелали землякам в преддверии Дня города?

- Люблю свой город. Точно знаю, что черемховцы отличаются от всех. Шахтерское прошлое наложило большой отпечаток на менталитет, ведь была жизнь, связанная с постоянным риском… Черемховцы всегда надежные и крепкие люди! Городу я желаю процветания, мирного неба над головой, а всем нам дорожить тем, что есть, и никогда не останавливаться на достигнутом.

Фото: архив «Черемховского водоканала»

СПРАВКА «КП»

ООО «Черемховский водоканал» в нынешней форме управления работает с 2008 года. С 1965-го это была структура предприятия «Востсибуголь» - управление водоканализацией. В 2003-м имущественный комплекс «Водоканала» перешел в муниципальную собственность.