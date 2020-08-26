Спелеология в Иркутске: покоряем горные пещеры. Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ

Где на нашей планете вы сможете прикоснуться к первобытной истории, прочувствовать атмосферу девственной природы и получить заряд адреналина? Конечно же в пещерах! Эти естественные гроты, которые формировались тысячи лет, притягивают любителей приключений. В Приангарье достаточно много пещер, но путешествовать по ним решаются лишь единицы. Почему же спелеология в Иркутске совсем не популярна?

- Как таковой пользы в занятиях спелеологией нет, более того, без должной подготовки походы могут даже навредить, - рассказывает руководитель спелеологического клуба «Арабика» Алексей Трегубов. - В пещерах ведь сыро, мокро, грязно и темно, можно простудиться, получить травму, запнувшись о камень или провалившись в углубление. Почему же идут в пещеры? Думаю, хотят найти что-то новое и исследовать неизведанные места, с каждым разом посещая более длинные и глубокие тоннели в горах и преодолевая более сложные преграды. Я сам именно поэтому занимаюсь спелеологией. Ну и, конечно, пещеры бывают красивые, но эстетическое наслаждение все же не главное.

Спелеология в Иркутске - достаточно рискованное занятие, возможно, даже опаснее альпинизма. Поэтому самостоятельно покорять пещеры нельзя. Без проводника или группы можно заблудиться в неизведанных тоннелях или получить травму. Поэтому если вы заинтересовались этим видом активности, то лучше присоединиться к одному из специальных клубов, благо в нашем городе их достаточно. Вы будете вместе ходить в походы, осваивать нюансы путешествий по пещерам и заведете много интересных знакомств.

- В клуб спелеологов мы берем всех, независимо от уровня подготовки, - добавляет Алексей Трегубов. - Это достаточно трудное и опасное направление, и желающих заниматься немного. Единственное условие - не занимаемся с маленькими детьми, потому что речь идет о высокой ответственности. Что касается новичков, смотрим, насколько хорошо они могут усваивать материал, и обучаем самых способных. Конечно, сразу в пещеры никто не идет. Сначала нужно пройти курс подготовки. Он включает в себя теорию и практику. Учим пользоваться тросами и другим снаряжением, рассказываем, как перемещаться с помощью веревок, подробно объясняем правила по технике безопасности.

Итак, вы изучили теорию и практику спелеологии и готовы к первому походу. Но спелеология в Иркутске не так проста, как кажется на первый взгляд! Нужно приобрести комплект экипировки, которая необходима во время спуска. Для путешествия в горизонтальную пещеру нужен минимальный набор снаряжения. Это каска, два фонаря, чтобы освещать путь, теплый комбинезон и резиновые сапоги. А вот вертикальные пещеры требуют наличия более серьезной экипировки. Здесь нужны веревки и приспособления, чтобы карабкаться по стенам грота. Ну и, конечно, само это умение должно быть, без тренировок никуда!

Так что если вам скучно в каменных джунглях и хочется отправиться в путешествие в доисторические времена, то спелеология - это то, что вам нужно. Вы точно получите заряд незабываемых эмоций от соприкосновения с историей и созерцания причудливых форм пещер, гротов и лабиринтов, которые создала сама природа.

КОНКРЕТНО

Клубы в Иркутске

Иркутский клуб спелеологов «Икс»

пер. Пограничный, 1г

8-914-895-16-76

Клуб спелеологов «Арабика»

ул. Мамина-Сибиряка, 6а

8-964-654-75-53

Клуб спелеологов «Байкал-спелео»

ул. Байкальская, 25

8 (3952) 95-16-76

КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

Самые популярные маршруты в Приангарье

В нашем регионе есть более 400 пещер разных размеров и форм, но наибольшей популярностью у любителей спелеологии пользуются лишь некоторые из них.

Мечта в Тажеранской степи - одна из самых популярных. Она находится относительно недалеко от трассы, так что добраться до нее не составит особого труда. У пещеры интересное строение: она имеет три уровня и множество небольших гротов. В ней большое разнообразие сталактитов, сталагмитов и других природных образований.

Ботовская пещера - самая протяженная. Находится в Жигаловском районе, вдалеке от цивилизации, поэтому изучать ее стали достаточно поздно. Оказалось, что она чуть ли не самая длинная в России - более 60 километров. Спелеологи каждый год спускаются туда и постоянно находят новые тоннели и гроты, добавляя на схему пещеры по 3 - 5 километров. Она обладает множеством лабиринтов и запутанной системой подземных ходов, поэтому ходить туда в одиночку строго запрещено.

Мраморный утес Саган-Заба неподалеку от мыса Крестовский хранит не только историю формирования природного ландшафта, но и следы древних цивилизаций. На белых стенах до сих пор можно обнаружить наскальные рисунки, которые оставили наши предки, а археологи время от времени находят их орудия труда. Имеет достаточно узкий вход, однако если его преодолеть, вас ждет проход в большой естественный зал с рядом длинных коридоров. Существует легенда, что именно в этой пещере спрятан клад, оставленный китайским караваном, но пока его не нашли.