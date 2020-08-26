Топ-5 самых дорогих съемных квартир Иркутска: кому жилье за 170 тысяч в месяц. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Сколько-сколько? 170 тысяч в месяц за квартиру в аренду? Ну загнула! Такое только в Москве возможно!

В Москве, к слову сказать, возможно и не такое. Там четырехкомнатная в Кунцевов 186 квадратов с приличной начинкой сдается за 250 тысяч. А вот на Патриарших уже приличная двушка в сотню квадратов сдается за 350 тысяч. Ну очень приличная. А четырехкомнатные уйдут за 400-600. Но в чем правда -это Москва и это принципиально другие деньги. В Иркутске, где зарплата топ-менеджера в 200 тысяч в месяц считается вполне нормальной, а средний доход, предлагаемый обычному офисному клерку не из нефтянки - 35-40 тысяч, аренда дороже сотки кажется уже неприличной. Хотя... Красиво жить не запретишь.

Смотрим, что сдают. Кстати, почти все квартиры - в Октябрьском районе. Фото жилплощади мы приводить не будем. Да, мебель приличная. Но не супердорогая.

Кто снимает квартиры за такую цену в Иркутске, неясно. Фото: Евгения ГУСЕВА

№1 Новостройка в Солнечном, 4 комнаты, 185 кв.м. , 170 тыс. руб\мес

"Общая площадь 185 кв.м. Есть балкон и лоджия, 2 санузла и ванная комната с большим панорамным окном! Планировка изолированная и очень удобная планировка. ( большая кухня- гостиная круглой формы с видом на Ангару и застекленной теплой лоджией по всему периметру. Огромные спальные комнаты с очень комфортной и практичной мебелью). Вся необходимая бытовая техника и посуда.

№2 ул. Байкальская, 4 комнаты, 200 кв. м. 130 тыс. руб\мес

Квадратов больше. Запросы поскромнее. На 40 тысяч.

"Сдается в черте города,Полностью благоустроенный , современный таунхаус,со всей необходимой мебелью и техникой.Камин.Фильтрованная вода.Шикарная терраса,мангал ,крытая беседка во дворе дома. Теплый гараж+ одно парковочное во дворе.Престижный район, уютное место, недалеко водно-спортивный комплекс «Солнечный» и «Байкал-Арена». Закрытая территория. Сдается порядочной семье."

Впрочем, вряд ли на такую жилплощадь может клюнуть "непорядочная" семья. То есть неплатежеспособная. Во всех случаях берется предоплата и задаток.

№3 бульвар Гагарина, 4 комнаты, 200 кв. м. 120 тыс. руб\мес

" 4 комнаты, 120 кв.м., свежий воздух Ангары, центр города - все под рукой, рядом одна из лучших школ Иркутска. И это еще не все. Владелец жилья рассказывает, как выглядит его шикарное жилье.

Современный евроремонт; натяжные и многоуровневые потолки; точечное и подвесное освещение, бра; полы - ламинат и плитка; картины, статуэтки, вазочки - все отлично дополняют интерьер; полный комплект техники и мебели; 2 отдельных хоз.комнаты; обустроенная лоджия; захватывающий вид на Ангару; удобный паркинг во дворе, а также место в цоколе дома; ухоженные подъезды; культурные соседи.

Мебель: раскладной диван в зале, обеденная группа на 6 персон, дорогой встроенный кухонный гарнитур, напольная ТВ-тумба; кровать в детской, вместительный шкаф-купе, 2 рабочих стола, офисный стул; удобная двуспальная кровать в спальной, место для работы - офисное кресло и стол, большой комод; большой угловой диван в гостиной, журнальный столик, напольная ТВ-тумба, комод; большой шкаф-купе в прихожей.

Техника: Интернет, Wi-Fi, спутниковое ТВ, сигнализация, кондиционер (в спальной), ЖК телевизор (в зале с кухней и гостиной); холодильник, вытяжка, духовой шкаф и варочная поверхность; микроволновая свч-печь, посудомоечная машина, стиральная машина; полный комплект мелкой бытовой техники.

Санфаянс: душевая кабина с гидромассажем, полный комплект ванной мебели, качественная сантехника, плитка.

Планировка: большая кухня-зал, большая гостиная, детская комната, спальная комната; с/у совмещен; отдельная прихожая; 2 хоз.комнаты".

Круто, конечно. Большинство из нас может об этом только мечтать. Или не может мечтать, потому что - зачем? Что с этим богатством делать? Дорогие квартиры дороги и в обслуживании.

№4 ул. Седова, 3 комнаты, 120 кв.м. 120 тыс. руб\мес

Довольно неожиданно, но на четвертом месте в рейтинге самых дорогих оказалась трешка в новостройке на ул. Седова. С другой стороны, квадратов и представлений о роскоши хватает. Хозяин отмечает, что сдает жилье впервые.

"Престижный район. Дизайнерская отделка в пастельных тонах, изысканные предметы интерьера, бытовая техника премиум-сегмента обеспечат уют и комфорт проживания. Продуманная раздельная планировка, высокие потолки, дорогой текстиль, ортопедические матрасы класса люкс, премиальная сантехника.Вся инфраструктура в шаговой доступности.Рассмотрим всех приличных и платежеспособных арендаторов, которые будут относиться к квартире как к своей!"

Во всяком случае, владелец честен относительно представлений о том, кто может снять такое жилье. Но вот что важно - без животных.

№5 ул. Дальневосточная, 2 комнаты, 80 кв.м. 85 тыс. руб\мес

Замыкает топ-пять двушка. Стоит в месяц поменее своих конкурентов из огромных квартир. Но все равно, что называется, "внушает".

"Новая, готовая светлая квартира на первой линии реки Ангара! Продуманная планировка! Система кандиционирования, датчики движения, фильтрация воды, термостаты на воду, счетчики на отопление и многое другое. Заезжай и радуйся! Невероятный вид на закат. Вся мебель и техника новая и на гарантии. Полноценная гардеробная, прачечная. Квартира готова для комфортного проживания и ждет только вас!"

Ну что ж. Будем надеяться, что жилье найдет своих арендаторов, а хозяева не сильно обманутся в ожиданиях. Тут история в том, что большинство людей, в том числе обеспеченных, практичны. И весьма сложно сказать, зачем им платить столько за съемные квадраты и чужую мебель в Иркутске, когда можно купить свою. Скорее всего, это жилье не предназначалось изначально под аренду.

Супердорогое жилье стоит бесхозным месяцами. И не только в Иркутске, в Москве тоже.

- Арендаторов на рынке вип-жилья можно разделить на несколько категорий, - говорит заместитель директора Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова. - Среди них «знатные иностранцы», приезжающие на отдых или для развития у нас своего бизнеса – последним жилье чаще арендуют их компании, как юридические лица. Также «корпоративными» арендаторами элитных объектов могут быть бизнесмены из регионов РФ. Отдельную группу составляют те, кто планирует приобретение собственной вип-недвижимости, или те, кто «переживает» ремонт своей эксклюзивной квартиры. (подробности)

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Гигантские вложения не окупятся

«При покупке квартиры для целей аренды следует обращать внимания на те качества недвижимости, которые делают ее привлекательной для арендаторов: в первую очередь, близость к центру города, станциям метро и другим транспортным путям, - считает говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». –. Следует сделать простой, но аккуратный и современный ремонт, обставить квартиру добротной, долговечной мебелью и оборудовать необходимой техникой. Тогда жилье будет меньше простаивать и дороже сдаваться, что в конечном итоге повысит его доходность и ускорит окупаемость».