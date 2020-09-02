Пьяный сибиряк отрубил 5-летней племяннице пальцы из-за разбитого телефона

Подозреваемый уже был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Фото: СУ СКР по Бурятии.

- А ну, быстро клади руку на пень! - злобно прикрикнул пьяный сибиряк на 5-летнюю племянницу. Испуганная девочка положила ладошку, а мужчина р-р-раз - и ударил ей со всей силы топором по маленьким пальцам… Отрубил два.

Прижимая к себе окровавленную руку, малышка надрывисто кричала и плакала.

- За что, дядя? Что я сделала?

- Будешь знать, как телефон мой ронять!

Дело было так. Утром 31 августа девочка с отцом и дядей пошла покос неподалеку от родной деревни в Прибайкальском районе. Но днем разошелся дождь, и взрослые, присев в лесу, стали коротать время за бутылкой спиртного. Чтобы малышка не скучала, дядя дал ей поиграть свой мобильник.

А когда телефон у девочки случайно выскользнул из рук, упал и разбился, мужчина разозлился и отрубил ей пальцы. А затем сбежал в лес. Домой раненую девочку привел отец. Оттуда ее поздним вечером увезли в больницу.

К счастью, один палец врачи сумели ей пришить. Главное, чтобы прижился. Но все равно, теперь девочка, вероятно, останется инвалидом. А ее дядя будет отвечать перед законом. Он, кстати попался на месте расправы: ночью вернулся в это место, а там его уже поджидали правоохранители.

- Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия», - сообщили в СУ СКР по Бурятии. - Кстати, 47-летний подозреваемый уже был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Мера пресечения ему будет избрана в ближайшее время.

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