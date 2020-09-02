Девочку, которой дядя отрубил пальцы, навестил в больнице детский омбудсмен Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жуткая история о том, как пьяный сибиряк отрубил 5-летней племяннице два пальца из-за разбитого телефона, получила продолжение. Дело взяла на контроль уполномоченная по правам ребенка в Бурятии.

- 31.08.2020 в Прибайкальском районе Республики Бурятия произошёл чудовищный случай жестокого обращения с малолетним ребёнком со стороны родственника, - написала детский омбудсмен республики Наталья Ганькина у себя на странице в "Фэйсбуке". - Дело и состояние здоровья малышки находятся на моем личном контроле, сегодня работала в больнице, с районными специалистами. Девочка сейчас в больнице с мамой, под наблюдением врачей. Завтра выезжаю в район по месту жительства семьи, в которой есть еще несовершеннолетние дети.

Также ее навестил исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Бурятии Сергей Базаров. Он подарил ей игрушки, сладости и необходимые вещи, купленные коллегами, - ведь впопыхах мама почти ничего не успела взять с собой.

Тем временем, расследование уголовного дела продолжается.