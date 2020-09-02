Двух иностранцев арестовали за охоту на краснокнижных соколов в Иркутской области.Фото: предоставлено СУ СК РФ по Иркутской области

Охотников за редкими птицами задержали в Ольхонском районе Иркутской области. Двое иностранцев ловили краснокнижных соколов на территории Прибайкальского национального парка. Следователи, полицейские, сотрудники ФСБ и природоохранной прокуратуры задержали их автомобиль во время очередного выезда. Пойманных пернатых в машине не было, но «набор» для их отлова говорил сам за себя. Зная о таком «багаже», преступники попытались скрыться во время задержания. Но сделать этого им не удалось.

«В автомобиле, кроме орудий лова, были найдены клетки с голубями, которые являются приманкой для отлова хищных птиц», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – «Кроме того, на изъятых сотовых телефонах подозреваемых обнаружены видео и фото соколов».

В телефоне у задержанных обнаружены фотографии краснокнижных соколов. Фото: предоставлено СУ СК РФ по Иркутской области

За отлов соколов, занесенных в Красную книгу России, иностранцам теперь грозит до 8 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Иркутской области, мужчин арестовали, ближайшие два месяца они проведут под стражей.

Соколиная охота особо ценна на Ближнем Востоке. Стоимость одной обученной пташки составляет там десятки тысяч долларов. Точной суммы специалисты называть не стремятся, чтобы не вскружить голову злоумышленникам от таких цифр.

Птиц в салоне автомобиля не было, но были перья. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

Для приманки соколов использовали голубей. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

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