Названы причины ожирения у жителей Иркутской области

Иркутяне в прошлом году немного добавили в рацион свежих овощей и фруктов, а сладости - сократили. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Сейчас приду с работы и любимых котлет нажарю»… Ну кто после напряженного трудового дня, когда и бутерброд-то некогда перехватить, не мечтает вкусно поужинать перед сном! Вот-вот, а статистика все фиксирует. По данным Иркутскстата, сибиряки с каждым годом все сильнее налегают на калорийную пищу.

Больше положенного (нормы высчитал Минздрав), сибиряки налегают на хлеб, мясо и сладости. В принципе неудивительно. Большую часть года у нас холодно, и хочется запастись энергией. Вот и угощаемся то пельменями, то сдобными булочками, а если уж дома готовить не хочется, - забежим в кафе, например, за бургерами. О здоровых перекусах тоже обычно думать некогда, проще купить шоколадку. А как следствие - лишний вес, особенно если много есть и мало двигаться.

- В Приангарье нормальную массу тела имеют 36% человек в возрасте 19 лет и старше, и столько же находятся в стадии предожирения, с избыточным весом, - рассказали специалисты Иркутскстата о подробном исследовании по питанию, проведенном в 2018 году. - Почти каждый четвертый уже страдает ожирением, чаще первой степени. Лишний вес наблюдаются даже у детей от 3 до 13 лет.

Вопрос еще и в том, какие именно продукты выбирать. Если любите мясо - то берите нежирное, а в идеале заменяйте птицей и рыбой. Птицу готовьте без кожи.

- Этим советам медиков следует каждый второй из опрошенных жителей Приангарья, - добавляют аналитики. - А рекомендацию покупать молочку с низким содержанием жира выполняют всего 29% опрошенных.

Между прочим, именно молочные продукты мы едим чаще всего! Творог, сыр, майонез, кефир, йогурт - вроде бы всего понемногу, а в среднем в год выходит аж 234 килограмма на человека. И это, к слову, даже ниже нормы.

Еще иркутяне сильно не доедают овощей и фруктов, что тоже объяснимо. Прилавки ломятся от свежих витаминов только раз в год - осенью, во время урожая. В остальное время и выбор небольшой, и цены кусаются.

Что интересно, в прошлом году сибиряки все-таки добавили в свой рацион чуть больше фруктов и овощей, а сладости немного сократили. Возможно, играет роль мода на правильное питание.

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Лишний вес сокращает жизнь

- Из-за лишнего веса возникают сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, сокращается продолжительность жизни. С этим связаны общие рекомендации по питанию. Необходимо есть меньше жирной пищи, снизить потребление сахара и простых углеводов. Вместо хлеба из пшеничной муки покупать ржаные или цельнозерновые изделия. Чаще есть свежие фрукты, овощи и зелень.

КОНКРЕТНО

Сколько и чего мы потребляем

Продукты 2018 год 2019 год Норма (кг на человека)

Хлеб 98,2 102,5 96

Картофель 71,9 72,7 90

Овощи 88,6 92 140

Фрукты и ягоды 65,4 66,8 100

Мясо 92,9 95,9 76

Молочка 217,7 234,4 340

Яйца (штук) 204,6 225,1 270

Рыба 21,7 24,4 24

Сахар, сладости 33 32,3 24

Растительное масло, жиры 12,6 11,9 7

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