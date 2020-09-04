Брачную песню снежного барса записали на видео в Бурятии. Фото: стоп-кадр с видео на сайте Всемирного фонда дикой природы

Случай, поражающий своей уникальностью. В Бурятии в объектив автоматической видеокамеры попал снежный барс во время кошачьих свадеб. Попал днем, что уже большая удача, так как эти белые леопарды в большинстве своем активны лишь в вечернее время и по ночам. Большинство кадров ирбисов (второе название барса) сделаны в сумерках. От того они часто нечеткие. Но самое главное: технике удалось сделать уникальную запись – брачную песню снежного барса. Ее пропел самец Мунко, уже известный и подсчитанный учеными.

«Эта запись - второй в России случай фиксации голоса снежного барса на видео», - сообщает сайт Всемирного фонда дикой природы России. – «Первый случай также зафиксирован в Бурятии, когда зоологам удалось записать рев снежного барса по имени Димка».

Камера в том месте была установлена иркутскими зоологами рабочей группы «Азия - Ирбис». Видео было найдено во время исследований на хребтах Большой Саян и Тункинские гольцы.

«Любовный зов — лучшее, что мы могли услышать», - делится радостью руководитель проектов Фонда «Мир вокруг тебя», при поддержке которого проходят экспедиции, Лариса Буянтуева. – «Пусть снежные барсы создают пары и радуют нас потомством».

У Мунко есть соперник, которому с самками везет больше

Брачный игры, появление котят не зря так радуют ученых, ведь снежные барсы внесены в Красную книгу России и еще ряда стран как исчезающий вид. Также специалистам при помощи фотоловушек удалось, кроме Мунко, заснять еще одного самца по кличке Батор. Именно он, по мнению зоологов, является отцом котенка по имени Гагарин от самки Кучерявой и тройни – от Грозы.

«Эти самцы обитают по соседству и соперничают за самок, хотя у каждого ирбиса свой индивидуальный охотничий участок», - сообщает сайт Всемирного фонда дикой природы. – «Мунко более сильный зверь, а Батору больше везёт на встречи с самками».

Возможно, именно это и подтолкнуло Мунко петь брачные песни в середине дня, кто знает. Кстати, о том, что у Грозы не один котенок, как предполагалось раньше, а целых три, помогли выяснить также фотоловушки.

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