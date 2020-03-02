Центр по подготовке медвежат-сирот к жизни в тайге создадут в Иркутске

Каждую весну в питомниках и зоопарках Иркутска появляются новые постояльцы. Маленьких косолапых привозят на выкармливание, а то и просто подбрасывают. Так, на днях "КП"-Иркутск уже писала о трех медвежатах, которых ночью в коробке оставили у ворот питомника «К-9». И это притом, что сезон охоты на медведей еще даже не начался.

"В прошлом году за весну нам звонили несколько раз с просьбой выкормить восьмерых мишек", - рассказывает директор «Сибирского зоопарка» Андрей Абрамов. - "И это только к нам. А ведь их везут в другие зоопарки и не только Иркутской области, но и Бурятии. Троих мы в 2019 году взяли, пристроили в государственные учреждения. Мы никогда не продаем и не отдаем медвежат в частные руки, потому что, как правило, судьба их там ждет печальная".

В этом году сотрудники «Сибирского зоопарка» взяли к себе двух малышей от уже «одомашненных» медведей. Их «бабушку» убили охотники, а сами топтыжки родились уже от родителей в неволе. Они совсем малы: не стоят, глазки только открыли. Выживут или нет – вопрос сложный. Выкармливают их сейчас детской смесью из бутылочки. Малыши находятся "на передержке" - дома у сотрудников зоопарка.

"Этих малышей мы хотим попробовать приучить к жизни в дикой природе", - рассказали «КП» -Иркутск в зоопарке. – "Пока они малы и не ходят, мы создадим им такие условия, чтобы привыкания к человеку не было".

siberian_zoo Новые медвежата в Сибирском зоопарке

Есть, у кого получить знания

Как отмечает Андрей Абрамов, опыт они перенимают у специалистов Центра спасения-медвежат сирот из Тверской области. Медвежат там выращивают дикими, способными прокормить самих себя. Приучают вести подобающий медведю образ жизни. Каждый косолапый получает бирку на ухо.

Медведица Нора и ее медвежата в объективе фотоловушки. Фото с сайта "Центра спасения медвежат-сирот" в Тверской области

"Сейчас мы активно сотрудничаем со специалистами из Тверской области, в выходные ездили собирать материал для оборудования вольера наших медвежат в поселке Листвянка", - рассказывает Андрей. – "Совсем скоро поедем в Центр смотреть, как там все устроено. Перед нами стоит большая научная задача, но мы надеемся, ее решить, ведь на территории Сибири подобных нет".

Как отмечает Андрей Абрамов, в скором времени начнут переговоры с Росприроднадзором, охотоведами, сотрудниками Национального парка о возможности выпуска подросших медведей в заповедник.

СПРАВКА "КП"

Медвежата могут остаться без попечения матери в трех случаях. Первый: браконьеры убивают медведицу. Второй: медведицу кто-то – охотники, лесорубы - спугнул и она убежала. Как правило, больше к берлоге она уже не вернется. Самый редкий случай – на мать с косолапыми напал крупный самец. Мать погибла, а медвежонок смог сбежать.

Стоит отметить, что детеныши медведей имеют большую динамику роста. Рожденные в январе к концу весны они становятся уже больше собак породы хаски. А к середине лета и вовсе набираются такой силы, что человеку с ними сложно справится.

"И если охотники, умиляясь, оставляют медвежат себе, то чаще всего уже в июле они вынуждены пристрелить животных", - отмечает директор «Сибирского зоопарка» Андрей Абрамов. – "Да они привязываются к человеку, бегают за ним, но чем старше, тем характер и повадки становятся агрессивней. Ни в коем случае нельзя держать медвежат дома".

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