2020-02-29T10:01:17+03:00
Дом. Семья

Иркутяне скидываются на сливки для медвежат, подброшенных в питомник «К-9»

Маленьких Топтыгиных кормят каждый час [фото, видео]
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Иркутяне скидываются на сливки для медвежат, подброшенных в питомник «К-9»Иркутяне скидываются на сливки для медвежат, подброшенных в питомник «К-9»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Раз в час с жадностью пьет молоко из бутылочки троица медвежат, подброшенных в иркутский питомник «К-9». Маленькие Топтыгины чувствуют себя хорошо и проявляют прямо зверский аппетит. Только вот коровье молоко, которым кормят малышей сотрудники питомника, оказалось для них недостаточно питательным и жирным. Чтобы быть сытыми, медвежатам нужны сливки.

За помощью в их покупке сотрудники питомника обратились к иркутянам. «Нашим малышам медвежатам очень нужны сливки. Жирность коровьего молока и детского заменителя молока ниже, чем медвежье молоко. Поэтому сливки необходимо добавлять в молоко в пропорции 1:5 в каждое кормление. Пожалуйста, кто может, будем теперь всегда рады сливочкам», - такой пост они опубликовали в официальном Instagram-аккаунте. И подписчики сразу же откликнулись, начали переводить деньги спасителям медвежат. Буквально за пару часов иркутяне собрали сумму, на которую в питомнике запаслись сливками на несколько дней.

«Теперь Топтыгины уж точно не останутся голодными», - благодарят сотрудники питомника неравнодушных горожан.

В комментариях к посту жители Иркутской области просят сотрудников питомника не бросать малышей, не отдавать их людям или в цирк. Мишкам всего 3-5 недель от роду, им еще расти и расти, чтобы они могли обходиться без помощи человека. В питомнике косолапые останутся как минимум на 1,5 года. Только потом, по словам специалистов, их выпустят на волю.

Клички для двух пушистых братьев и сестры пока не придумалиК Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Клички для двух пушистых братьев и сестры пока не придумалиКФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, клички для двух пушистых братьев и сестры пока не придумали. Так что, у наших читателей еще есть время, чтобы выбрать имена ткосолапым.

Напомним, трех медвежат в коробке сотрудники питомника «К-9» обнаружили возле забора 26 февраля. Они приютили косолапых, обогрели и накормили. Директор питомника «К-9» Вячеслав Славин рассказал, что еще накануне обнаружения находки в питомник позвонили неизвестные и спросили, есть ли возможность принять медвежат. Несмотря на отказ, люди все же оставили малышей под забором питомника.

k9irkk9irk
Топтыгиных кормят молоком в иркутском питомнике "К-9"
1203 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Педагоги из Иркутской области борются за звание «Учитель будущего»
Иномарка сбила женщину с двумя детьми на зебре в Иркутске
В Иркутской области полиция разыскивает пропавшего без вести Владимира Дрейнелиса
В Тайшете за сход шести вагонов осудили бывшего сотрудника железнодорожной станции
В Ангарске неизвестный напал на школьника и отобрал у него дорогой телефон
На Байкальский ледовый марафон-2020 приедут спортсмены из 30 стран мира
На побережье Байкала снесут 11 турбаз, которые работали с нарушениями
Здание иркутского цирка опечатали судебные приставы
Полицейского из Бурятии уволили с работы за дом стоимостью больше 4 миллионов рублей
Убийца иркутского фотохудожника Владимира Харитонова осужден на 8 лет
Грозили избить и требовали миллион: сибирские Бонни и Клайд отправятся под суд за вымогательство
Приговор нужно ужесточить: детский омбудсмен требует изменить наказание для водителя, сбившего мальчика из Бурятии
Житель села Оса убил бывшую жену за то, что она отказалась возвращаться к нему
МТС запустила комплексное решение для ритейла с защитой от краж и таргетированной рекламой
Водитель, который сбил женщину и врезался в столб в Киренске, был пьян
Работник фермы из Бурятии убил коллегу и спрятал тело в опилках
ТПП Восточной Сибири и Сибирская ассоциация туризма договорились о сотрудничестве
Муляжи дорогих смартфонов похитил из магазина сотовой связи житель Ангарска