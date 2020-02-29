Иркутяне скидываются на сливки для медвежат, подброшенных в питомник «К-9»

Раз в час с жадностью пьет молоко из бутылочки троица медвежат, подброшенных в иркутский питомник «К-9». Маленькие Топтыгины чувствуют себя хорошо и проявляют прямо зверский аппетит. Только вот коровье молоко, которым кормят малышей сотрудники питомника, оказалось для них недостаточно питательным и жирным. Чтобы быть сытыми, медвежатам нужны сливки.

За помощью в их покупке сотрудники питомника обратились к иркутянам. «Нашим малышам медвежатам очень нужны сливки. Жирность коровьего молока и детского заменителя молока ниже, чем медвежье молоко. Поэтому сливки необходимо добавлять в молоко в пропорции 1:5 в каждое кормление. Пожалуйста, кто может, будем теперь всегда рады сливочкам», - такой пост они опубликовали в официальном Instagram-аккаунте. И подписчики сразу же откликнулись, начали переводить деньги спасителям медвежат. Буквально за пару часов иркутяне собрали сумму, на которую в питомнике запаслись сливками на несколько дней.

«Теперь Топтыгины уж точно не останутся голодными», - благодарят сотрудники питомника неравнодушных горожан.

В комментариях к посту жители Иркутской области просят сотрудников питомника не бросать малышей, не отдавать их людям или в цирк. Мишкам всего 3-5 недель от роду, им еще расти и расти, чтобы они могли обходиться без помощи человека. В питомнике косолапые останутся как минимум на 1,5 года. Только потом, по словам специалистов, их выпустят на волю.

Клички для двух пушистых братьев и сестры пока не придумалиКФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, клички для двух пушистых братьев и сестры пока не придумали. Так что, у наших читателей еще есть время, чтобы выбрать имена ткосолапым.

Напомним, трех медвежат в коробке сотрудники питомника «К-9» обнаружили возле забора 26 февраля. Они приютили косолапых, обогрели и накормили. Директор питомника «К-9» Вячеслав Славин рассказал, что еще накануне обнаружения находки в питомник позвонили неизвестные и спросили, есть ли возможность принять медвежат. Несмотря на отказ, люди все же оставили малышей под забором питомника.