Едва не пошел ко дну: тонущего больного нерпенка спасли на Байкале

Сейчас спасенного на Байкале нерпенка приходится держать во время капельниц. Фото: Вадим Власов

Еле держался на воде и уже начинал захлебываться. В таком состоянии сибиряки, прогуливающиеся на катере по Байкалу, нашли заболевшего нерпенка.

- Честно, сначала мы все подумали, что он уже мертвый, потом, когда подплыли ближе, услышали - сопит, фыркает, - рассказывает Вадим Власов. – Он уже никак не реагировал на происходящее вокруг: глаза закрыл и можно сказать шел ко дну.

Оставлять его обессиленного в дикой природе было бы преступлением. Тюленя забрали, а в доктора ему позвали известного в Улан-Удэ «папку» тюленей - дрессировщика Гошу Кузьмина.

- Я еще с катера позвонил ему, спросил, что делать, - рассказывает нашедший нерпенка Вадим Власов. – Он сказал, вези, иначе погибнет.

Так пресноводный тюлень оказался в селе Сухая в Кабанском районе Бурятии. Вадим разместил его у себя в гостевом домике, где теперь он и живет под постоянным присмотром «Айболита». В первую же ночь Гоша Кузьмин начал необходимые процедуры. Найденыш был сильно обезвожен, его трясло. Поставили капельницы с глюкозой и физраствором общим объемом в 3 литра. Чтобы сделать это, флаконы с препаратами малярным скотчем приклеили прямо к русской печке – специальной установки под рукой не оказалось. А утром – все началось по новой.

«Утро начинается не с кофе, сегодня наша цель - 250 миллилитров глюкозы и 1.5 литров физраствора»,- записал видео в своем аккаунте в Инстраграм Гоша Кузьмин.

Гоша Кузьмин и его "пациент". Фото: Вадим Власов

Упорно борется за свою жизнь

Там же Кузьмин рассказал, что малыш очень хочет жить: сил у тюленя нет, но аппетит нормальный – селедочку уплетает, испражняется исправно, а это значит, что почки и кишечник – в порядке. У малыша взяли необходимые анализы, которые для установки диагноза отправят в Москву. Но откладывать лечение было нельзя, видно было, что Гоша (такое имя получил тюлененок) страдает от какой-то инфекции. Начали делать уколы и к концу первого же дня в выздоровление уже поверил и сам "пациент".

«Уже приходится его держать во время капельниц, спокойно не лежит», - поделился специалист по ластоногим.

И хотя байкальский эндемик уже полон сил, отпускать на волю его пока рано.

- Необходимо закончить начатое лечение – это как минимум 10 дней, иначе инфекция вернется, и нерпе снова будет грозить гибель, - поделился с «КП» Вадим Власов.

Как отмечают спасатели, по размеру нерпенок как будто родился в этом году, а вот по зубам и усам – в прошлом. Скорей всего, малыш недоедал.

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