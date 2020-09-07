Круглый стол, посвященный избирательному процессу, прошел в «Комсомольской правде» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Выборы губернатора Иркутской области: политические предпочтения избирателей, электоральная конфигурация». Круглый стол с таким названием организовал Издательский дом «Комсомольская правда – Байкал» совместно с Сибирским филиалом Фонда развития гражданского общества.

В мероприятии приняли участие Константин Антонов, руководитель Сибирского филиала Фонда развития гражданского общества,

Алексей Васильев, эксперт Фонда развития гражданского общества, директор ООО «Агентство политического права и управления»,

Станислав Гольдфарб, профессор, директор ИД «Комсомольская правда-Байкал», Константин Жуков, руководитель Лаборатории гуманитарных и политических технологий Иркутского государственного университета, почетный профессор ИГУ, Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества, Сергей Шмидт, кандидат исторических наук, публицист, политолог и другие.

Речь шла об узнаваемости кандидатов, участвующих в выборах, о багаже дел, по которым жители оценивают претендентов на губернаторский пост и о том, кто же сегодня готов отстаивать интересы Иркутской области на федеральном уровне.

- Важен лоббистский потенциал, который позволит увеличить государственные инвестиции, поступающие в регион, - отметил Константин Костин.

Также в рамках круглого стола его участники сравнили избирательные кампании 2015 и 2020 годов. Сергей Шмидт обратил внимание на то, что в 2015 году в регионе был настоящий раскол элит. Сейчас ничего подобного нет.

- Достижение главы региона Игоря Кобзева в том, что он смог консолидировать вокруг себя все основные силы. И особенно примечательно, что мы сегодня наблюдаем редкий эпизод абсолютной гармонии, в которой совместно работают правительство региона, администрация и Дума города, - сказал Шмидт.

Станислав Гольдфарб подчеркнул, что сейчас решаются проблемы БЦБК, Усольехимпрома, которые копились годами, и есть конкретные проекты, направленные на развитие Приангарья.

Алексей Васильев констатировал: регион потерял много лет.

- Политическая деградация в Иркутской области началась примерно в 2001 году. С тех пор все прошедшие годы мне было больно наблюдать чехарду губернаторов, которая до сих пор ни к чему хорошему Приангарье не привела. В тоже время другие регионы за это время смогли качественно нарастить инфраструктуру и бюджет. Сейчас в Иркутской области накопилось такое количество проблем, что с этим может справиться только профессиональный спасатель, - отметил он.

Также эксперт подчеркнул, как важно прийти на выборы и проголосовать за своего кандидата.

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