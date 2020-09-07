«Мама, я хочу домой»: у сибирячки нет денег, чтобы купить 15-летней дочери билет из Бангкока в Иркутск.

Кате 15. Она свободно щебечет по-тайски, она родилась и выросла в этой стране ласкового солнца и теплого моря. Ее проблемы — от большой любви. Потому что 16 лет назад ее мама, Аня, встретилась в Иркутске с лаосцем Тобутом ( имена изменены), он приехал в Сибирь учиться. И влюбилась без памяти. Даже обучение в вузе бросила, лишь бы быть со своим любимым, который уезжал в Таиланд -делать бизнес на туристах, наводнивших эту страну. Аня рванула за ним, как декабристка. Ну почти как декабристка — к людям другой культуры и уклада, считай, в омут. Так появилась Катя, которая никогда не видела ни Сибири, ни белого снега, ни Байкала. А совсем недавно — и брат Миша. Но в это время уже грянул коронавирусный кризис, бизнес затрещал по швам, а любовная лодка Ани и Тобута разбилась о быт. Поэтому Катя сидит сейчас в российском посольстве в Таиланде и ждет, когда ее заберет мама.

«Готова на любую работу, чтобы купить билет для дочери»

А мама уже дома, в Сибири, с маленьким Мишей. Их буквально на днях практически «выкрали» у Тобута, который держал жену под замком и забрал у нее и маленького сына и вещи, и документы. Хорошо, добросердечное паттайское сообщество россиян помогло, помогли сбежать, помогли сделать документы. Через границу на самолете авиакомпания их бесплатно доставила. Только вот Катя оставалась с отцом, ее забрать сразу не удалось.

Дома так хорошо. И мама, и сынок. Чувствую в родных стенах себя в полной безопасности. Такое непривычное чувство. Но сердце болит за старшую дочь Катю, которая там осталась. Говорят, что может больше не быть вывозных рейсов, а значит ей не предоставят гуманитарный коридор, которым вылетали мы с Мишей. У меня большая просьба к землякам из Черемхова. Если у вас есть работа, я согласна выходить на несколько часов в день. Мама-инвалид и на целый день отлучиться я не смогу. Зато на удаленке - вполне. Мне надо работать, чтобы оплатить билет дочери, - сказала Аня «КП»-Иркутск накануне.

Анна верила, что чудеса бывают. Помогли же ей в паттайском сообществе! Прямо спецоперацию провернули. Значит, и в родной Иркутской области с работой сладится. Но что чудеса бывают такие? Да не бывает!

Сегодня завершилась операция по спасению Кати, старшей дочери Анны, - обрадовала представитель сообщества «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобитова . - Подробности, как удалось ее вытащить, рассказывать пока не будем. Одно скажу - девочка находится в Посольстве России в Таиланде. Теперь она в полной безопасности. Ей восстанавливают российские документы.

Таиланд -это не только пальмы и песок. Здесь, как и везде, кипят страсти. Фото: Александр СЕМЕНОВ

На билет надо 80 тысяч рублей

Но самая большая проблема возникла с приобретением билетов, - рассказывает Светлана Шерстобитова. - Напомним, что на прошлой неделе русскоговорящее сообщество на благотворительные пожертвования организовало вывоз на Родину мамочки с младенцем, оплатив спасательное мероприятие, доставку в аэропорт, билеты, проживание и питание в аэропорту Владивостока, и даже выделило небольшие подъемные средства (на самые необходимые продукты). Помимо этого чужие люди двумя неделями ранее оплатили около 100 тысяч рублей за госпиталь, где месяц лежал недоношенный Миша: малыш появился на свет весом всего в полтора килограмма. Без оплаты больницы невозможно было оформить справку из роддома и паспорт на вылет. За все это тоже рассчитались добрые люди.

Дважды объявлялся сбор средств, но сегодня жители Паттайи сами находятся в затруднительном материальном положении – нет туристов, схлопнулся весь привычный бизнес, поэтому денег на вывоз старшей девочки, пятнадцатилетней Кати, у людей уже нет. Они и так помогут ей одеждой, питанием.

Билеты с пересадкой стоят от 80 тысяч рублей через Доху или Амстердам, далее на Москву и домой в Иркутск. Это раньше были прямые рейсы, недорогие, на которых летали туристы Катя полетит одна, значит, надо оплатить сопровождение для несовершеннолетнего, цена на которое будет зависеть от авиакомпании и маршрута. Предположительно, процентов десять от суммы.

Жители Паттайи и сочувствующие все-таки готовы пожертвовать на билет Кате 19 тысяч 400 рублей. Денег было немного больше, но пришлось заплатить волонтерам, которые вызволили Катю. Так что, не хватает 60 с небольшим тысяч рублей. Уже столько сделано, столько сил потрачено, столько волнений позади, остался последний шаг.

Помогите Кате вернуться к матери

Если вы хотите помочь ребенку вернуться к маме, младшему братику и бабушке в Черемхово, вот счет ( по ссылке) . Тот самый, на котором уже лежит часть денег. Он принадлежит администратору паттайской группы Александру Николаевичу Цимбаленко, который организовал спасение семьи от двух напастей: от мужа-тирана и от самой страшной в мире тайской тюрьмы IDC (депортационный центр) за просрочку визы.

Александр будет ежедневно публиковать отчеты о поступлении денег на счет (имя, инициал и сумма). Как только необходимая сумма будет собрана, сбор денег будет сразу прекращен. На счету этого русскоговорящего сообщества с центром в Паттайе – более сотни спасательных операций.

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