Лучшие хирурги мира «подарят» новое лицо школьнице, которую искусала бродячая собака

Раны на лице Леси уже заживают. Фото: Елена Трифонова.

Полтора месяца назад жизнь 13-летней Леси Каблуковой из поселка Октябрьского Чунского района разделилась на до и после. Вместо того чтобы догуливать каникулы, встречаться с друзьями и набираться сил перед новым учебным годом, весь август девочка моталась по больницам. Прямо в центре поселка, на крыльце отделения почты, на ребенка напала бродячая собака. «Комсомолка» рассказывала об этом случае: разъяренная дворняга впилась клыками в лицо школьницы, разорвала ей щеки и сломала нос. Девочке наложили 13 швов! Врачи сразу предупредили семью: потребуется пластическая операция, и, возможно, не одна.

Так Олеся выглядела до нападения собаки и после. Фото: предоставлено Юлией Каблуковой

Помогали Каблуковым всем миром. На днях Олеся с мамой вернулись из Иркутска - сюда их пригласил главный врач Ивано-Матренинской детской больницы Владимир Новожилов на консультацию. Он прочитал о беде, что произошла с ребенком, в СМИ и решил помочь.

- Специалисты сказали, что благодаря отличной работе доктора Андрея Шмелева, который оперировал дочку в нашем селе, заживление идет хорошо, - говорит корреспонденту "КП"-"Иркутск" мама Леси Юлия Каблукова. - Некоторые рубцы, по их словам, затянутся сами. Остальное нам исправят с помощью пластической операции - ее пообещали сделать в мае следующего года.

Дело в том, что в мае 2021-го в Иркутске вновь пройдет международная благотворительная медицинская акция «Операция «Улыбка». Ее цель - вернуть ребятишкам с разными патологиями лица радость жизни. Операции проводят лучшие пластические хирурги мира.

- И Леся попала в список пациентов! - говорит Юлия Каблукова. - Я счастлива, что дочери помогут самые светлые умы медицины. Хочется сказать спасибо всем, кто нам помог: моим знакомым журналистам, которые организовали сбор денег на своих страницах в соцсетях, волонтерам из сообщества «Стрижи» и жителям Чунского района, которые собрали нам 50 тыс. рублей на поездку в Иркутск. Ну и, конечно, «Комсомолке», которая первой написала о нашей ситуации.

Та самая собака, которая напала на Лесю. Фото: предоставлено Юлией Каблуковой

На этой неделе Леся вышла на учебу. Она круглая отличница и сдавать позиции не собирается!

- Да, шрамики еще остались, но дочь на них не зацикливается, - говорит Юлия. - Чувствует себя уверенно. У Олеси очень дружный класс. Ребята, учителя, да и все жители нашего поселка ее поддерживают.

Правда, ближайшие полгода о больницах школьнице забыть не получится. Ежедневно ей необходимо наносить на раны мазь, проходить физиотерапию, так как отек с губы спал пока не полностью. А в феврале ее ждет очередное обследование в Иркутске. Кстати, в промежутке между лечением дочери Юлии Каблуковой вручили сертификат на приобретение нового жилья, ведь их дом пострадал при сильнейшем наводнении летом 2019 года.

- Хотим переехать в какой-нибудь студенческий город, чтобы Леся поступила в хороший университет, - говорит Юлия. - Раньше мечтала стать военным врачом, а сейчас - прокурором или судьей.

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