На каких дорогах работает передвижная камера фиксации нарушений в Иркутской области

Мобильная дорожная камера в Иркутской области пока всего одна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пролетел на «красный», превысил скорость, не пропустил пешехода - камера-тренога все заметит! Первый мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений появился в Приангарье в июне и с тех пор бдит за лихачами и автохамами. А где именно?

- В ближайший месяц в разное время суток камера будет появляться на самых аварийных участках в Иркутске и районе, а также в Шелеховском и Усольском районах, - предупредили водителей в ГУ МВД по региону. - Цель - вовсе не собрать побольше штрафов, как многие автомобилисты привыкли думать, а снизить количество ДТП.

Сейчас нарушителей будут ловить там, где в 2018 и 2019 году в страшных авариях трое сибиряков погибли и 39 пострадали. Основная причина - превышение скорости. Так что гонять на трассах, которые мы назвали ниже, точно не стоит. И целее будете, и штраф не прилетит.

Напомним, принцип работы камеры-треноги прост. Мобильная камера фиксирует нарушения, распознает номера автомобиля и передает данные в ГИБДД, а затем водителю приходит «письмо счастья». Но для нашего региона - это новинка, поэтому поначалу водители негодовали и даже пытались разбить комплекс.

КОНКРЕТНО

Где ждет «всевидящее око»

Иркутск:

улица Главная Кировская,

улица Старокузьмихинская,

улица Мира,

объездная дорога Ново-Ленино.

Федеральные трассы:

Трасса Р-255 «Сибирь» - с 8 по 10 километр в обход Иркутска.

Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе (километр пока не определен).

Р-255 «Сибирь» в Усольском районе - 1774 и 1806 километры.