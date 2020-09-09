Выживший: сибиряк отбился от медведя рюкзаком и фотоаппаратом

Олег Федоров отпугнул напавшего зверя криком. Фото: Наталья СМОЛЯНСКАЯ.

Выйти живым из схватки с медведем? Думаете, нереально? А 38-летний Олег Федоров из Забайкалья доказал обратное. Он трудится госинспектором в местном Сохондинском заповеднике, в свободное время охотится, в тайге проводит большую часть жизни. Поэтому и топтыгиных видит, пожалуй, даже чаще, чем родных. И всегда «обходилось». Да и за 19 лет работы в заповеднике сибиряк уже настолько привык к медведям, что даже не ожидал нападения. Но в августе случилась битва в духе фильма «Выживший»…

- Вместе с тремя коллегами я поехал на местную речку Киркун, выяснять, почему она загрязнилась, - рассказывает Олег Федоров. - Но из-за дождей вода поднялась, и мы никак не могли перейти вброд реку, чтобы попасть в нужную точку. Разбили палатку, прождали три дня. Под вечер пошел снова на реку проверять, не упал ли уровень воды. Возвращаюсь обратно в палатку по берегу - а мне в спину вдруг мощной толчок. Оборачиваюсь - медведь! Повалил меня на землю, вцепился крепко в ногу и давай теребить.

Бой, конечно, неравный. Косолапый - огромный, метра два ростом, весит сотни килограммов. Вооружен острыми когтями и зубами. А Олег отбивался… рюкзаком и фотоаппаратом! «Обмундирование», скажем прямо, совсем не боевое.

Как победить? Убегать нельзя - рассердишь косолапого еще больше. Да и попробуй, вырвись из стальных челюстей! Сибиряк что есть мочи ударил медведя пару раз рюкзаком, а тому - хоть бы что, только сильнее стиснул ногу. Кровь уже бежит ручьем, разорвано бедро и голень, но повезло Олегу, что он не из робкого десятка. Боролся изо всех сил, и… одолел зверя.

- Как? Криком его спугнул! - говорит мужчина. - Медведь вдруг ослабил хватку, отпрянул и убежал трусцой вниз по реке. Повезло, не иначе. А я даже испугаться не успел - вся «битва» продлилась каких-то две-три минуты.

За эти мгновения косолапый успел раздробить ему кость в голени. После схватки Олег попытался было встать - а никак, нога не подчиняется, боль невыносимая. Хорошо, рация в рюкзаке нашлась, позвонил коллегам. Те бросились к нему, а сами сообщили о беде в райцентр Кырин. Но вертолет в тайгу за раненым смогли отправить только утром.

- Я даже с берега до палатки не добрался бы. Товарищи принесли мне спальник, укутали в теплые вещи, ногу перевязали, как смогли, и сидели со мной всю ночь у реки, - вспоминает Олег Федоров.

Хорошо, что сибиряк закаленный, выносливый, физически крепкий. Вытерпел ночь со своими ранами. Наутро его отвезли в райцентр, а затем - в больницу в Читу. И уже там сделали операцию, вытащили из ноги раздробленную кость и вместо нее поставили металлический штифт.

Олег до сих пор лежит в больнице, родные (а у него жена и двое детей) ездят к нему за 500 километров, чтобы навестить. Ходить он сможет не раньше, чем через пять-шесть месяцев, а пока - только с костылем. Высока цена за победу над медведем, но, главное, остался жив.

- Жду - не дождусь, когда нога восстановится, и снова работать, - улыбается Олег. - Я без тайги не могу.

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