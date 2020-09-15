Кирилл Свистелин: Пришло время развития и созидания

Визит Игоря Кобзева в Киренский район. Фото: Пресс-служба Администрации Киренского района

В июле этого года Киренский район посетил тогда еще исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Вопросы, которые не решались годами, тут же сдвинулись с мертвой точки. О том, какие изменения произошли в северной территории и чего ждут жители от избранного 13 сентября губернатора, рассказал мэр Киренского района Кирилл Свистелин.

Глава Приангарья и мэр Киренского района на территории больничного комплекса. Фото: Пресс-служба Администрации Киренского района

- В Иркутской области наступило время развития и созидания, - подчеркнул мэр. – Мы поддержали Игоря Кобзева, потому что увидели, что проблемы северных территорий решаемы. Это, в частности, проблемы транспортной доступности, создания необходимой социальной инфраструктуры. Для реализации проектов и планов нужен федеральный ресурс. Сейчас есть уверенность в том, что недостатка в нем в регионе не будет.

Кирилл Свистелин напомнил, что глава региона Игорь Кобзев решил вопрос субсидирования авиаперевозок, с которым местная власть обивала пороги разных кабинетов не один год.

Игорь Кобзев и Кирилл Свистелин. Паромная переправа через реку Лена. Фото: Пресс-служба Администрации Киренского района

Руководитель области заявил, что субсидии планируется довести до авиаперевозчика уже к 1 января, чтобы жители Киренского района могли летать в Иркутск и обратно, заплатив за билет в одну сторону не более 5000 рублей.

Предварительно планируется субсидировать чуть более 300 авиарейсов в год и перевезти за этот же период 25 тыс. человек. Годовой размер субсидии составит около 80 млн рублей.

Игорь Кобзев также поручил министерству жилищной политики, энергетики и транспорта продолжить работу по включению реконструкции аэропортового комплекса в Киренске в федеральный Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, привлечь средства федерального бюджета к реализации этого проекта.

Плюс ко всему в рамках визита в район глава Приангарья заявил, что в Киренске построят новую школу, а в образовательном учреждении села Макарова проведут капитальный ремонт.

Глава Приангарья Игорь Кобзев и мэр Киренского района Кирилл Свистелин на территории школы N5 Киренска. Фото: Пресс-служба Администрации Киренского района

Что касается спортивных объектов, то 2 сентября в Киренске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и малую спортплощадку. Оборудование для них закупалось в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Фото: Пресс-служба Администрации Киренского района

У жителей Киренска появилась возможность в шаговой доступности, в современных условиях заниматься спортом, готовиться к соревнованиям, проводить турниры, сдавать нормативы ГТО.

На физкультурно-оздоровительный комплекс было выделено 24 млн 157 тыс. рублей, в том числе свыше 23 млн 190 тыс. рублей из федеральной казны и более 966 тыс. рублей из областной. Работы по созданию малой спортивной площадки провели за счет муниципального бюджета.

- Сегодня нас слышат, - отметил Кирилл Свистелин. - Эффективное взаимодействие региональной и муниципальной власти позволит создать в Киренском районе комфортные условия для людей. Не секрет, что жизнь на северах не сладкая. Многие хотят уехать. Наша общая задача – изменить эту ситуацию. Игорь Кобзев проехал на автомобиле по нашим дорогам, пообщался с людьми, увидел проблемы, что называется, изнутри. Глава региона сразу дал целый ряд поручений по различным направлениям. Первые шаги в рамках их реализации уже сделаны. Мы увидели перспективы развития, и это главное.