Иммунитет жителей Иркутской области к коронавирусу оценят второй раз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 16 сентября у жителей Иркутской области снова будут брать анализы на антитела к коронавирусу. В этот раз исследование займет три дня, а участвовать в нем будут те же 2700 жителей региона, что сдавали кровь для оценки уровня коллективного иммунитета к коронавирусу первый раз, с использованием тех же тест-систем. К исследованиям, по сообщению Роспотребнадзора России, приступят в 23 городах и регионах страны, в том числе в Москве и Санкт- Петербурге. Из сибирских регионов в списке, кроме Приангарья, еще Красноярский край и Новосибирская область.

«В рамках первого этапа в июне-августе обследовано более 74 тысяч человек в 26 субъектах Российской Федерации. По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% лиц, имеющих антитела к новой коронавирусной инфекции. По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах», - отмечает Роспотребнадзор страны.

Сравниваем с ситуацией, которая в результате тестирования на иммунитет к коронавирусу обнаружилась при этом исследовании в Иркутске.

"Коллективный иммунитет к коронавирусу совокупного населения Иркутской области составил 5,8%. Этот показатель ниже, чем в некоторых центральных регионах, что объяснимо, так как у нас пик инфекционного процесса пришелся на конец июня. И когда мы проводили исследования, еще не у всех он сформировался. Видимо, в сентябре он будет выше", - отметил тогда руководитель Противочумного Института Сибири и Дальнего Востока Балахонов.

Максимальный уровень иммунитета к COVID 19 обнаружен у подростков в возрасте от 14 до 17 лет - 13,8% а минимальный — 3,1% - у школьников от 7 до 13 лет. Какими будут результаты исследований на коллективный иммунитет сейчас, скоро станет известно.

«С 16 по 19 сентября Иркутским противочумным институтом Роспотребнадзора совместно с Минздравом и Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области проводится массовое тестирование образцов крови населения с целью изучения популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у в условиях пандемии COVID-19. Обращаем внимание участников проекта, что приглашаются только участники проекта первого этапа участвовавшие в исследовании в июне-июле 2020.», - сообщают в пресс-службе института.

Приглашение получат каждый индивидуально. Результаты исследований будут сообщены через поликлинику. Ученые будут выяснять, как изменилась ситуация за прошедшие пару месяцев. Возможно, что многие из участников исследования, которые раньше не имели антител к коронавирусу, теперь столкнулись с инфекцией и выработали естественную защиту, перенеся болезнь бессимптомно. Также важно, сохранились ли антитела у тех, у кого они были.

«Результаты проекта необходимы для проведения эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования эпидситуации, выработки рекомендаций по противодействию новой коронавирусной инфекции», - отмечают в Роспотребнадзоре. И особенно они важны сейчас, когда начинается волна ОРВИ, ставятся прививки от гриппа, который также скоро появится в регионе. Вакцинация от коронавируса запланирована на октябрь, к этому времени данные должны быть готовы.

Напомним, к 16 сентября в Иркутской области насчитывается около 18 тысяч случаев диагностированного коронавируса, умерло от этой инфекции 208 человек, от сопутствующих заболеваний -85. В больницах находится 643 человека, больше тысячи лечатся амбулаторно.