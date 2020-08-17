Популяционный иммунитет к коронавирусу в Иркутской области составил 5,8%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Массовое тестирование населения Иркутской области для определения уровня популяционного иммунитета к коронавирусу показало, что антитела к COVID-19 имеют всего 5,8% жителей региона. Исследование проводилось среди 2674 добровольцев всех возрастов.

"Коллективный иммунитет к коронавирусу совокупного населения Иркутской области составил 5,8%. Этот показатель ниже, чем в некоторых центральных регионах, что объяснимо, так как у нас пик инфекционного процесса пришелся на конец июня. И когда мы проводили исследования, еще не у всех он сформировался. Видимо, в сентябре он будет выше", - сказал Балахонов.

Ученый сделал вывод, что эпидемия в регионе продолжается, а это значит, что по-прежнему необходимо использовать все возможные варианты защиты от вируса. Коллективный иммунитет сформируется, когда он появится у у 60-70% населения.

Максимальный уровень иммунитета к COVID 19 обнаружен у подростков в возрасте от 14 до 17 лет - 13,8% а минимальный — 3,1% - у школьников от 7 до 13 лет. Вероятно, родители берегли их от контактов. Меньше всего тех, кто уже защищен от инфекции - в Бохане - 1,2%, а самый высокий уровень - в Хомутове -12,5%. Также невысок уровень коллективного иммунитета в Усть-Илимске - 2, 8%. В то же время в Шелехове он составил 10% и Усолье-Сибирском — 9%.

В Иркутской области, по данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 17 августа зарегистрировано 15 664 случаев заболевания. При этом выздоровели от инфекции 12 708 человек, а умерли 253 - как от самого вируса, так и от сопутствующих заболеваний.