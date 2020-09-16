Исповедь сотрудницы офиса микрозаймов: "Взял в кредит 5 тысяч рублей - вернешь 100"

На хитрые уловки может попасться каждый и обрасти долгами. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Не хватает до зарплаты? Выручим! Наша микрофинансовая организация всегда идет навстречу клиентам». Подобных объявлений на столбах, автобусных остановках и в интернете было валом и в докоронавирусные времена, но сейчас больше в разы. Знают же дельцы, сколько людей осталось за бортом жизни. А должники им нужны позарез - иначе, на что самим существовать? Тем более нажиться на доверчивых заемщиках проще простого: главное - чтобы менеджер красиво говорил и сладко обещал. Специалист по выдаче кредитов откровенно рассказала «КП» о том, как дурят клиентов.

ЧЕТЫРЕ ХИТРЫЕ УЛОВКИ

- Мы выдаем кредиты на суммы, не превышающие 30 тысяч рублей, именно это и отличает нас от банков, - делится с «КП» Анна, сотрудник микрофинансовой организации. - Как правило, обращаются люди, которым нужно дотянуть до зарплаты. Клиентов всегда немало, а после карантина народ стал идти чуть ли не толпами - кризис ощутимо ударил по карману. И офисы займов, как кажется клиентам, в этой ситуации - спасение и выручка. «Да неужели пять тысяч рублей не смогу вернуть!» - рассуждают они, не понимая, что лезут в долговую яму. Пять тысяч через месяц могут превратиться в 15, а через год в сотню… Но об этом, конечно, клиенту никто не скажет. Наша задача умаслить выгодным предложением - «только сегодня и только для вас!» - и подписать договор. От каждой сделки менеджер получает процент, это и есть стимул втюхивать кредиты. Вот самые распространенные приемы, на которые может купиться каждый…

1. Беспроцентный кредит

Три недели - и никаких процентов. Вернул вовремя - свобода. Но стоит просрочить хотя бы на денек…

В чем подвох

- Такой акцией привлекают новых заемщиков, - поясняет Анна. - Действительно, если вернуть ссуду вовремя - никаких проблем. Но стоит просрочить погашение хотя бы на сутки, на вас свалятся пени, которые с лихвой окупят кредитору весь беспроцентный период. Каждый день просрочки может быть равен 10% от суммы займа. Допустим, взял 50 тысяч рублей, спустя три недели с каждым днем просрочки начнет набегать штраф в размере 5 тысяч рублей. Затянул с оплатой на 7 дней - и должен вернуть уже не 50, а 85 тысяч.

2. Один процент в день

Выгодная услуга: «На ваш кредит набегает всего 1% в день вместо 2%». Да, на скидки мы все падки…

В чем подвох

- Микрозаймы в принципе (по закону) не могут начислять клиенту более 1% в сутки, - объясняет Анна. - И ведь кажется, ну что такое 1% в сутки - мелочь, да, но как сказать… Пересчитайте! Положим, вы взяли заем в 30 тысяч. Ежедневный долг составит 300 рублей, или 2100 в неделю, или 8400 в месяц. Да, и не забудьте про 1,5% за страховку. А это еще 450 рублей в сутки, 3150 в неделю, 12 600 в месяц. А теперь итог: 750 рублей в день, или 5250 в неделю, или 21 000 в месяц. Вот вам и 1% в день… Выгодно? Да, если мечтаете остаться без штанов.

3. Исправление плохой кредитной истории

Услуга под кодовым названием «Исправим плохую кредитную историю» крайне популярна. «Соглашайтесь - и у вас отличная репутация, никакой банк после не откажет», - заманивают дельцы. «Условия просты: оформляете у нас микрокредит, исправно рассчитываетесь, а мы вносим в общую базу данных информацию, что заемщик надежный, ему можно доверять. Никакой банк после не посмеет отказать в большой ссуде!»

В чем подвох

- И объяснять не надо, все из предложения понятно, - откровенничает Анна. - Вам попросту навяжут очередной заем, а плюсом - допуслугу. За исправление истории вы, разумеется, тоже заплатите. Правда, «послужной список» вам никто, конечно, не обелит, и это в лучшем случае, а в худшем - только навредят. Один день просрочки - и вы в долгах как в шелках, да еще и с плохой кредитной историей в довесок. Будете скандалить? Ответят: «100-процентной гарантии мы вам не давали». Не забывайте, что микрозаймы - крест на кредитной истории. Даже если отдадите долг без запинок, в обычном банке потом могут отказать без объяснения причин. Для серьезных структур репутация у микрофинансовых организаций, так сказать, с душком. И это объяснимо. Как минимум треть заемщиков микрозаймы вовремя не возвращают. И даже если все платежи внесете в срок, сам факт обращения в микрофинансовую организацию - уже тревожный звонок для солидных банков. Объяснение простое: если не хватает пять тысяч до получки - не умеете управлять деньгами.

4. Взять кредит удаленно

Сидя дома на диване, за минуту регистрируетесь на сайте и мигом «прилетает» нужная сумма на карту. Удобно же!

В чем подвох

- О комиссии за перевод никто, естественно, не предупредит, - предупреждает Анна. - А это пара тысяч рублей. Кроме того, если оставите заявку, а потом передумаете и откажетесь от кредита, вам оборвут трубку кредиторы из других организаций. Не секрет, что личные данные попадают в общие базы. И ясно же, как божий день, раз интересовался, значит, в нужде.

«Уж мы дожмем», - не упустят шанса конкуренты. И поверьте, нужную струну к душе страждущего подберут непременно.

ВАЖНО!

Внимательно читайте договор

- Подписывая договор с микрофинансовой конторой (неважно, лично или заполняя форму на сайте), не ленитесь почитать все, что написано мелким шрифтом. А там бывает много интересного! - настоятельно рекомендует Анна.

Что не забыть проверить

1. Пункт о платной страховке. После подписания договора отказаться от этой услуги невозможно, а вслух о ней ни один нормальный менеджер вам не сообщит, поскольку от ее продажи он получает свой процент.

2. Пени и штрафы за просрочку. Они должны быть прописаны четко. Менеджер, если сами не спросите, эту информацию может опустить или существенно занизить данные, лишь вы подписали договор. Начнете ругаться - мол, цифры озвучивались другие, - спишет на плохую память.

3. Оплата за закрытие счета. Не удивляйтесь, если после выплаты кредита с вас потребуют 1000 или 2000 рублей. Многие офисы микрозаймов не гнушаются вводить такое правило - для них дополнительный доход.

КСТАТИ

Как еще могут лишить денег

Кредиторы и не на то пойдут, чтобы наварить. Бывают и откровенно дикие истории.

Сами снимут деньги с карты

- Если брали ссуду на банковскую карточку и вовремя не вернули, не удивляйтесь СМС-сообщениям: «С вашего счета списаны денежные средства». Да-да, мы сами снимем деньги, без вашего согласия, - раскрывает карты Анна. - Совет тем, у кого случилась такая история, закройте данную карту и оформите новую, сведений о которой у кредиторов нет.

Перерасчет процентов

Очередная хитрая схема: заявить клиенту, уже закрывшему микрозайм, что контора допустила ошибку при подсчетах процентов, и после «перерасчета» выкатить новый долг, в два раза больше предыдущего. Как избавиться от этого «бонуса»? Обратиться к юристу, подать иск в суд. Хотя и одного упоминания об иске может хватить.

Пени на невыданный кредит

Брать микрозайм через сайт - рискованнее всего. Допустим, получите СМС-сообщение: «Кредит одобрен, деньги переведены на ваш счет». Пройдет день, второй, но ни копейки так и не поступило, а в «Личном кабинете» уже отображаются проценты, набежавшие на несуществующую сумму. И даже распечатанная выписка из банка вас не спасет, скажут, что фотошоп. Разумеется, доказать свою правоту можно. Если дело дойдет до суда - решение будет на вашей стороне, ведь выписки подлинные.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Игорь ЛЬГОВ, кредитный юрист:

Больше пяти микрозаймов - и вы банкрот

- В микрофинансовые организации люди идут не от хорошей жизни, скорее оттого, что банки уже отказали из-за плохой кредитной истории. Скажем прямо, микрозаймы, как наркотик - на них подсаживаются. Должник надеется, что ему вот-вот выдадут зарплату, что деньги найдутся, что «это точно последний заем», а сам набирает их все больше, не успевая закрывать предыдущие. Проценты-то порядком выше, чем в банках.

Если и брать в долг, то только у микрофинансовых организаций, внесенных в государственный реестр. За ними ведется контроль, рисков меньше. Но учтите: имея больше пяти микрозаймов, вы уже банкрот. Выплатить их вовремя почти невозможно. Совет в данном случае такой: гасить кредиты по очереди, по одному. Иначе одновременно на все долги пойдут пени, штрафы, и справиться будет все сложнее. Кстати, если тратите больше 50% дохода на погашение долгов, вам тоже стоит задуматься о банкротстве. Но ни в коем случае не обвешиваться новыми ссудами.