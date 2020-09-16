Четверть миллиарда рублей похитили мошенники за 2020 год у жителей Иркутской области Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мошенники продолжают бить рекорды по суммам, похищенным у жителей Иркутской области. По грустной статистике полицейских, с начала 2020 года аферисты обманули более 5 тысяч доверчивых сибиряков на 250 миллионов рублей. Это на 2 тысячи человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А похищенных денег больше на 100 миллионов рублей.

- Мошенники используют одни и те же схемы обмана, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Они представляются сотрудниками банков, продавцами и покупателями различных товаров.

Кем бы они ни представлялись звонившие вам незнакомцы, полицейские еще раз рекомендуют ни в коем случае не сообщать информацию о себе и своих банковских картах. И уж тем более не выполнять их указания.

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