Последние новости о пропаже 7-летнего мальчика в Куйтунском районе: поиски не прекращаются четвертые сутки, видео

Последние новости о пропаже 7-летнего мальчика в Куйтунском районе: больше 300 человек ищут ребенка круглые сутки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Итак, последние новости о пропаже 7-летнего мальчика в Куйтунском районе. Владимира Рыбалко, который еще 12 сентября утром ушел в школу в поселке Уховский и пропал, продолжают искать полицейские, спасатели, местные жители и волонтеры. Больше 300 человек ни на минуту не прекращают поиски...

- Организован оперштаб, ребенка ищут при помощи вертолетов и беспилотников с воздуха, с привлечением вездеходной техники, водолазов, поисковых собак, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Проверяются лесной массив, водоемы, строения в 10 ближайших населенных пунктах и за их пределами.

Что нам говорят последние новости о пропаже 7-летнего мальчика в Куйтунском районе? Увы, зацепок пока нет. Известно, что мальчик живет с мамой, отчимом и младшей сестрой. Одна из версий, которую озвучивали следователи - ребенок мог уйти к родному отцу в поселок Куйтун, а это 30 километров от его дома. СК уже завел уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Напомним приметы пропавшего Владимира Рыбалко. Он был одет красную демисезонную куртку, синие брюки и кроссовки, кремовую шапку.

Всех, кто его заметит, просят срочно звонить в полицию. Дорога каждая минута. Таковы последние новости о пропаже 7-летнего мальчика в Куйтунском районе.

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