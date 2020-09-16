Игорь Кобзев станет гостем радио "Комсомольская правда" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По итогам выборов губернатора Иркутской области действующий глава региона Игорь Кобзев набрал более 60% голосов избирателей, опередив соперников с большим отрывом.

Сегодня, 16 сентября, в 18.00 он даст на радио «Комсомольская правда"

( 91,5 FM в Иркутске, 99, 5 FM в Братске) первое интервью в качестве избранного губернатора.

Глава региона уже заявил, что связывает свою жизнь с Иркутской областью. Здесь в первый класс пошел его младший сын. А средний, кстати, собирается выбрать один из иркутских вузов.

Игорь Кобзев не раз говорил о том, что сфере образования нужно уделять повышенное внимание. В частности, необходимо решать задачу по переводу школ на односменный режим работы, а также формировать классы численностью до 25 учеников, чтобы повышать качество обучения.

Какие еще сферы требуют особого внимания, какие задачи будут поставлены перед правительством региона в первую очередь? Ответы на все эти вопросы прозвучат в интервью на радио "Комсомольская правда".

Трансляция на сайте https://www.irk.kp.ru и радиостанции «Комсомольская правда» 91,5 FM в г. Иркутске, 99, 5 FM в г. Братске.