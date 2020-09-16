В Иркутске из-за дождей смыло мост на реке Ушаковка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск борется с последствиями ливней, которые шли в регионе почти неделю. Из-за этого из берегов вышли реки в нескольких районах области, подтопило 19 улиц и в самом Иркутске, а уровень речки Ушаковки, которая протекает недалеко от центра города, поднялся настолько, что смыло один из небольших пешеходных мостов на реке . Накануне из-за ситуации в городе был введен режим повышенной готовности.

За ночь Ушаковка вплотную подошла к критической для себя отметке и все же затопило дорогу к дачам и несколько участков в садоводствах. И все же дамбы из мешков с песком, уложенные накануне, сдержали натиск стихии.

- С помощью тяжелой техники идет работа по понижению уровня дороги, чтобы вода ушла с подтопленных участков, – сказал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. – Временные дамбы, которые были возведены накануне в садоводстве «Восток» и на улице 2-Аларская, сдержали воду. Эвакуация жителей не потребовалась.

Берег реки сейчас патрулируют, еще накануне для того, чтобы вывезти жителей в случае ЧС, были подготовлены помещения и автобусы. Но ничего этого не потребовалось и, вероятно, не потребуется. Дожди прекратились, уровень реки начал снижаться. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регион должно вернуться бабье лето.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за сильных дождей в Саянах пострадал Тулунский район

Сильные дожди и мокрый снег в горах, в Саянах на западе региона и Хамар-Дабане на юге принесли региону много проблем. Как всегда в таких ситуациях, пострадал Тулунский район. Реки, которые протекают в нем, берут начало в Восточном Саяне. В результате, в небольшое село Уйгат, в котором живет 50 человек, сейчас не проехать – затоплена дорога, пострадали огороды. По счастью, картошку везде уже успели выкопать. На подъездах к деревне стоят посты ДПС, дежурят спасатели на аэролодке, готовы помочь, если потребуется, а также доставить продукты.

На ставшей печально знаменитой после наводнения прошлого года реке Ие в районе самого Тулуна за сутки вода поднялась на 38 см, на реке у поселка Икей – сразу на 145 см. Поднялись также левобережные притоки Ангары, река Лена в районе Качуга и Жигалово.

В поселке Тальяны недалеко от Усолья-Сибирского вода перерезала местную автодорогу.

В ближайшее время вода спадет.