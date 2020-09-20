Крупные школы Бурятии уходят на дистанционку по графику Фото: Иван ВИСЛОВ

Необычное нововведение в образовательном процессе ввели Бурятии. Ученики крупных школ будут ходить на уроки по очереди. Чтобы избежать «лишних» контактов. Организация работы образовательных учреждений в новом режиме уже начата, действовать она начнет с понедельника, 21 сентября.

«В школах с количеством учащихся более 1000 детей 30% контингента будут обучаться дистанционно, - сообщает сайт правительства Республики Бурятия. – «Смены будут чередоваться по истечении двух недель».

Получается, что две недели ребята будут ходить в класс и примерно месяц заниматься удаленно. Такое решение было принято из-за роста числа заболевших среди обучающихся. С начала учебного года уже в 43 школах у детей обнаружен COVID-19. Есть также заболевшие и в садиках, ссузах, вузах и секциях. В общей сложности в образовательных учреждения тест оказался положительным у 141 ученика и 50 работников. Что составило большую долю среди общего числа выявляемых в последнее время случаев заражения в Бурятии.

2 650 учеников на карантине

Уже 7 школ в республике полностью переведены на дистанционное обучение. Еще в 38 учреждениях введен частичный карантин.

«В этих школах обучаются 42 627 детей, на карантине 2 650 детей: в том числе 1689 учащихся на карантине по COVID-19 и 961 учащийся на карантине по ОРВИ и гриппу», - отмечают в республиканском правительстве.

Класс уходит на карантин минимум на 7 дней, если 20% учеников заболевают ОРВИ или гриппом. По коронавирусу, конечно, нормы другие – чтобы весь класс отправился на дистанционку, достаточно всего одного захворавшего.

Конечно, даже при переводе на дистанционное обучение по графику в школах Бурятии продолжат мерить температуру, дезинфицировать помещения и следить за здоровьем учащихся.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Бурятии на 20 сентября

6342 (+67 за сутки) подтвержденных случая заражения COVID-19

5208 (+11) выздоровели

64 (+2) умерли

458 в больницах

612 на амбулаторном лечении

3899 на самоизоляции

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