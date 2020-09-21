Видео крупного ДТП с пятью погибшими на трассе «Сибирь» появилось в соцсетях. Фото: "ДТП 38RUS"

В иркутских пабликах в соцсетях опубликовали видео страшного ДТП на трассе «Сибирь». Напомним, днем, 21 сентября в Усольском районе лоб в лоб столкнулись фура и Тойота Креста. На кадрах с регистратора одного из автомобилистов, видно, как Кресту, водитель которой обгонял попутный автомобиль по обочине, выносит на встречную полосу, где она на скорости врезается в грузовик. Удар был такой силы, что от японской легковушки в прямом смысле ничего не осталось. Водитель и четверо его пассажиров погибли на месте. Дальнобойщик получил ушибы.

Полицейские уже выяснили подробности аварии. Оказывается, началось все с того, что недалеко от села Биликтуй экипаж ГИБДД попытался остановить ту самую Тойоту Кресту, которая промчалась на огромной скорости со стороны Большой Елани. Но водитель решил не тормозить и попытался скрыться. Инспекторы бросились в погоню. Лихач, совершая опасные маневры не справился с управлением, и обгоняя грузовик, выехал на обочину. После этого, Тойоту вынесло на встречную полосу, где в это время ехала фура.

Почему, водитель Кресты решил скрыться от экипажа, сейчас выясняется. Также устанавливаются личности погибших.