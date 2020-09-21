Фура столкнулась с Тойотой на трассе «Сибирь», погибли пять человек

Фура столкнулась с Тойотой на трассе «Сибирь», погибли четыре человека. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Страшная авария произошла 21 сентября на трассе «Сибирь» в Усольском районе. Началось все с того, что недалеко от села Биликтуй экипаж ГИБДД попытался остановить Тойоту Кресту, которая промчалась на огромной скорости со стороны Большой Елани. Но водитель японского авто, наоборот нажал на педаль газа и попытался скрыться, совершая опасные маневры. Во время одного из них лихач не справился с управлением. При обгоне грузовика, нарушитель выехал на обочину. После этого, Тойоту вынесло на встречную полосу, где в это время ехала фура. Лобового столкновения избежать не удалось. Удар был такой силы, что от японского седана практически ничего не осталось.

- Водитель Тойоты и четверо его пассажиров погибли на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Дальнобойщик получил ушибы и ссадины, но от госпитализации отказался.

На месте аварии сейчас работают следователи. Инспекторы ГИБДД занимаются организацией движения и пропускают машины, так как на трассе образовалась огромная пробка.