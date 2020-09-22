ДТП с пятью погибшими на трассе в Усольском районе: возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Уголовное дело возбуждено по факту страшной аварии, которая произошла 21 сентября на трассе «Сибирь», в Усольском районе. Напомним, в районе села Биликтуй лоб в лоб столкнулись фура и Тойота Креста. На месте погиб водитель японского авто и четверо его пассажиров. Дальнобойщик получил ушибы и ссадины.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Добавим, что некоторые подробности аварии стали известны еще по горячим следам. Началось все с того, что недалеко от села Биликтуй экипаж ГИБДД попытался остановить Тойоту Кресту, которая промчалась на огромной скорости со стороны Большой Елани. Но водитель не подчинился требованиям и наоборот нажал на педаль газа. Инспекторы бросились в погоню. Лихач, совершая опасные маневры не справился с управлением, и обгоняя грузовик, выехал на обочину. После этого, Тойоту вынесло на встречную полосу, где она врезалась в фуру. Увернуться у дальнобойщика шансов не было.

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