Детская стоматология Иркутск: адреса, цены, отзывы, акции

Фото: архив компании

И конечно, внимательно относимся к выбору стоматологической клиники и врачей, которым можно без опасения доверять здоровье малыша. Выбирая детскую стоматологию в Иркутске, внимательные родители оценивают все: адреса, цены, отзывы, акции - благо, информации обо всем этом можно найти в избытке.

Конечно, проще всего особо не задумываться и отвести ребенка в ближайшую поликлинику, где зубы ему будут лечить в рамках полиса ОМС. Почему же многие иркутяне предпочитают совсем другие варианты?

Мы нисколько не сомневаемся, что в государственных стоматологических клиниках с детьми работают опытные и добросовестные врачи. Но, как известно, важны детали.

В муниципальной клинике родители и ребенок неминуемо сталкиваются с нерадующими реалиями. Во-первых: время на прием пациента строго ограничено. Уговаривать и успокаивать испуганного малыша врачу просто некогда. Во-вторых, анестезия будет предельно аскетичной, практически условной. Хочется ли вам, чтобы ребенок навсегда запомнил, что лечить зубы - это больно, страшно и дискомфортно? В-третьих, подход к лечению будет максимально простым: проблемный молочный зуб, скорее всего, тут же предложат удалить, а не заморачиваться с постановкой пломбы. Добавим, что за качественную анестезию и современные пломбировочные материалы вам все равно придется доплачивать, и это отнюдь не дешево. Не лучше ли сразу обратиться в клинику, где к ребенку отнесутся бережно, а качество медицинских услуг будет соответствовать современным нормам?

Фото: архив компании

Клиника семейной стоматологии Кристалл отлично известна множеству жителей Иркутска.

В детское отделение клиники приводят детей со всей округи, а многие приезжают издалека. Причины такой неизменной популярности понятны - это внимательное, бережное отношение к маленьким пациентам и высокий уровень стоматологической помощи. И, сразу скажем, вполне доступные цены на все виды лечения. Лечить зубы в ребенку Иркутск в Кристалле доступно любой городской семье (а если пользоваться акциями, которые регулярно предлагает клиника, то это становится еще выгоднее).

Приоритетные направления работы детского отделения клиники: ранняя профилактика заболеваний молочных зубов, лечение кариеса молочных и постоянных зубов, все виды коррекции прикуса и профилактика его нарушений у постоянных пациентов клиники.

Судя по отзывам родителей юных пациентов, здесь решают любые проблемы с детскими зубами, причем так, что у детей не возникает негатива по отношению к стоматологическому лечению. Загляните в клинику - здесь все располагает к позитиву: уют, масса игрушек, приветливый персонал и главное - внимательные и доброжелательные врачи. Помимо того, что каждый врач Кристалла - опытный профессионал в своей отрасли детской стоматологии, доктора клиники - еще и хорошие практические психологи. Время приема достаточно для того, чтобы врач не был вынужден торопиться, а нашел подход к каждому малышу.

Лечить зубы детям оказывается не страшно, когда добрый доктор все рассказал, показал и объяснил, что собирается делать. К тому же в клинике вы не увидите устаревших бормашин. В Кристалле установлена новейшая немецкая стоматологическая техника Sirona dental: с ее помощью врач все манипуляции проводит максимально деликатно и бережно.

Фото: архив компании

В клинике активно используют весь арсенал достижений современной детской и подростковой стоматологии, прежде всего - в области профилактики детского кариеса и нарушений прикуса. Именно ранняя профилактика позволяет избежать необходимости серьезных вмешательств, осложнений и необходимости длительного ношения дорогостоящих систем коррекции прикуса. Комплекс профилактических мер, который доступен пациентам Кристалла, позволяет детям сохранять молочные зубы в целости и сохранности до времени их естественной замены.

Вопросам обезболивания при лечении детских зубов уделяется максимум внимания: при лечении детей используются только безопасные высокоэффективные анестетики и современные способы их введения (не обязательные болезненные уколы в десну, а чаще гели, пасты, спреи и пр.) Результат неизменно радует родителей юных пациентов: дети уверены, что лечить зубы не больно и не страшно, и без проблем идут к зубному врачу.

Если же у ребенка ужас перед стоматологическим креслом уже сформирован, здесь посоветуют лечение зубов детям под седацией. Способ, повсеместно практикуемый в Европе, теперь доступен и для иркутских ребятишек. Вдыхая через маску смесь обычного воздуха с инертным газом, ребенок успокаивается и полностью расслабляется. Лечение под седацией - полностью бесстрессовое. Состояние это сравнивают с приятным отдыхом и даже дремотой. Но потери сознания и негативного влияния на здоровье при этом нет! Недаром именно седацию для лечения зубов настоятельно рекомендуют педиатры ослабленным и часто болеющим ребятишкам.

Фото: архив компании

Выбор детского стоматолога - вопрос серьезный. Вложения в этой сфере обязательно окупаются в будущем, можно сказать это со стопроцентной уверенностью. Здоровые зубы и открытая красивая улыбка - своеобразные маркеры успешности, без которых просто не обойтись в нашем постоянно конкурирующем мире. Так что заботясь о хорошей стоматологии для ребенка, мы закладываем основу его будущей успешности.

Что же касается маленьких пациентов Кристалла, они уверены - завтра все обязательно изменится к лучшему! А доктора клиники сделают для этого все от них зависящее.

Контакты: детская стоматология Иркутска Кристалл, ул.Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

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