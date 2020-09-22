Старейшая швейная фабрика Приангарья встает на новые рельсы

Швейная фабрика была основана в Иркутске в 1930 году. Она пережила Великую Отечественную войну, лихие 90-е, и в этом году, не прекращая работу во время пандемии коронавируса, отметила 90-летний юбилей. Сегодня школьная форма под маркой «Вид» известна не только в Иркутской области, но и во многих регионах России. Также фабрика давно славится мужскими костюмами, которые сейчас шьют в соответствии с современными тенденциями. О том, какие еще изменения происходят на предприятии и как оно планируется развиваться в дальнейшем, рассказала Татьяна Плотникова, руководитель производства торговой марки «Вид».

За три месяца сшили более 50 тысяч многоразовых масок

Сегодня фабрика представляет собой хорошо оснащенное высокотехнологичное швейное производство, с профессиональными специалистами, сертифицированной продукцией, производимой по техническим регламентам Таможенного союза. «Вид» имеет государственные награды, его продукция входит в «100 лучших товаров России».

Когда началась пандемия, фабрика быстро сориентировалась, переоснастила производство и начала шить защитные маски, одноразовые комбинезоны. Средства защиты были сертифицированы. За три месяца «Вид» сшил более 50 тысяч многоразовых трехслойных масок. Сейчас работа в этом направлении продолжается. При этом в ассортименте появились дизайнерские и детские маски.

Сегодня это хорошо оснащенное, высокотехнологичное швейное производство. Фото: «Вид»

В период эпидемии поддержать бизнес помогла и субсидия, выделяемая по постановлению Правительства РФ. Также предприятие активно сотрудничает с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области и уже предметно обсуждает с действующим в его структуре Центром поддержки экспорта выход на рынок Монголии. Туда фабрика планирует отправлять школьную форму. К слову, уже много лет «Вид» поставляет ее в разные регионы России. Сейчас таких субъектов РФ 14. Также предприятие развивает онлайн-торговлю. Приобрести одежду под маркой «Вид» можно как на сайте фабрики, так и на одном из крупнейших маркетплейсов страны.

Недавно фабрика с 90-летней историей вошла в кластер легкой промышленности Иркутской области. Его участники могут получать субсидии на развитие, представлять регион на международных выставках.

- Мы стараемся максимально пользоваться поддержкой, которую предлагает государство, - отметила Татьяна Плотникова. - Все, кто вошел в кластер, теперь уже не конкуренты, а партнеры. Совместно мы можем принимать решения по развитию легкой промышленности в Приангарье. Нас слышат. Это дает отрасли возможность двигаться вперед.

При содействии Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области фабрика «Вид» уже принимала участие в организуемых в России выставках международного уровня, в том числе в онлайн-формате.

- Благодаря этим выставкам у нас появились новые заказчики в западной части страны. Нам есть чем гордиться. Когда мы демонстрируем свою продукцию, она неизменно вызывает интерес, - сказала Татьяна Плотникова.

Чиносы, бомберы и кюлоты для школьников

В настоящее время, несмотря непростую ситуацию в стране и мире, фабрика продолжает шить школьную форму, мужские костюмы и спецодежду.

Кстати пошивом коллекций для школьников «Вид» занимается уже более 60 лет. В этом году с просьбой одеть учеников на предприятие обратилось более 30 учебных заведений. Фабрика многие годы обшивает учеников 66-й школы Иркутска, а в этом году приступила к сотрудничеству с новым учреждением образования «Точка будущего». Так что в форме от «Вида» будут щеголять все ученики так называемой умной школы. Поступают заказы и от других учебных заведений, и отдельных классов. Одежду для школьников на фабрике шьют в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В производстве используется качественное сырье, натуральные ткани.

«Главное, чтобы костюмчик сидел…». Фото: «Вид»

В этом году «Вид» совместно с благотворительным фондом «Байкал Интеграция» запустил социальную программу «Тысяча костюмов для школьников». В ее рамках малообеспеченные, многодетные, а также семьи, столкнувшиеся с проблемами из-за пандемии, могут приобрести форму со скидкой от 30% до 50%.

Разрабатывая новые коллекции одежды, фабрика стремится следовать современным трендам. Наряду с классическими моделями в следующем году мальчикам предложат хлопковые брюки-чиносы и куртки-бомберы, девочкам - брюки-кюлоты и юбки-шорты.

- Первого сентября дети идут в школу, и мы сразу же начинаем готовить для них коллекцию следующего года, - пояснила Татьяна Плотникова. - При этом учитываем пожелания ребят, прислушиваемся к мнению родителей и учителей.

С фабрикой сотрудничают кадетские корпуса региона, Детская железная дорога. «Вид» шьет форменную одежду для Роспотребнадзора, авиакомпаний, ресторанов, гостиниц и многих других организаций.

- Тенденции к развитию есть. Мы открыты для сотрудничества, - подчеркнула руководитель производства торговой марки «Вид».

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

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