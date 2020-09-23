13 хоккеистов «Ермака» заразились коронавирусом, матчи команды перенесли

Из-за коронавируса "Ермак" пропустит выездное турне по Уралу. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Начало нового сезона в Высшей хоккейной лиге выдалось для хоккеистов ангарского «Ермака» одним из лучших за последние годы. В пяти матчах оранжевая дружина, в составе которой нынче отличный микс опытных игроков и совсем юных ребят, одержала три победы, забросив 15 шайб. Но, только набрав хороший темп, ангарчанам пришлось резко затормозить. Ближайшие четыре игры выездного турне по Уралу отменены, и отнюдь не по спортивным причинам - команда ушла на карантин. Причина, как несложно догадаться, – коронавирус. COVID-19 у хоккеистов обнаружили после домашнего матча с «Ростовом», который состоялся 21 сентября.

- Заболели 13 игроков основного состава, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» директор ХК «Ермак» Александр Быков. – Шесть ребят почувствовали недомогание еще перед матчем, мы сразу послали их на сдачу анализов. Один из игроков участие во встрече не принял. На остальных положительные результаты пришли на следующее утро. После этого тест провели всем остальным. Так к шести добавилось еще семь зараженных. Сразу скажу, что все парни переносят болезнь в легкой форме, тяжелых нет. У большинства даже температуры не наблюдается.

Как переносит карантин команда? Хоккеисты, проживающие в Ангарске, изолировались у себя дома, приезжие закрылись в общежитии на базе клуба. По словам руководства, игрокам приносят еду и оставляют под дверью комнат. Всем необходимым парней тоже обеспечивают. На лед выйдут не ранее, чем через две недели. ВХЛ идет навстречу «Ермаку»: засчитывать технические поражения ангарской дружине не будут. Тем более, оранжевые не первые в лиге, кто ушел на карантин, положительные тесты на коронавирус также сдали хоккеисты новокузнецкого «Металлурга», «Южного Урала» из Орска, тюменского «Рубина».

- Обидно, конечно сейчас делать паузу, - продолжает Александр Быков. – Мы действительно хорошо начали сезон. В этом году делаем ставку на ангарских воспитанников. Нынче в составе 18 наших ребят, уже трое 17-летних играют. И результат есть! Молодежь растет, парней замечают лучшие клубы страны: ЦСКА, «Авангард». Наш Дмитрий Воронков, который сейчас в казанском «Ак Барсе» и вовсе может вскоре уехать в Национальную хоккейную лигу.

Вернуться в строй в боевом составе «Ермак» надеется к следующей домашней серии игр. Она стартует 10 октября, в этот день оранжевые должны скрестить клюшки с чемпионом прошлого сезона московской «Звездой».

КОНКРЕТНО

Какие игры «Ермака» состоятся в другие даты

29 сентября: «Челмет» (Челябинск) — «Ермак»

1 октября: «Зауралье» (Курган) — «Ермак»

3 октября: «Горняк» (Учалы) — «Ермак»

5 октября: «Южный Урал» (Орск) — «Ермак»

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