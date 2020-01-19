Отказался от ужина с Анной Семенович ради клюшки: ангарский хоккеист стал звездой и теперь может уехать в НХЛ

Ангарск уже давно можно назвать хоккейной столицей Иркутской области. Пусть местный клуб «Ермак» и не блещет в последние годы результатами, зато сколько воспитанников оранжевой дружины стали известными хоккеистами не только в России, но и в мире! Например, Михаил Татаринов, Сергей Кривокрасов и Петр Счастливый в 1990-е годы даже поиграли в лучшей лиге мира НХЛ. Еще один воспитанник ангарского хоккея Александр Попов в 2012-м стал чемпионом мира в составе сборной России и выступал на Олимпиаде 2014. В этом году, 39-летний Александр стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Выигрывал этот трофей в 2016-м и ангарчанин Владислав Калетник.

Теперь ангарские болельщики следят за новой восходящей звездой. 19-летний Дмитрий Воронков в эти новогодние праздники стал одним из лучших бомбардиров молодежной сборной России на чемпионате мира в Чехии. На счету Дмитрия 7 очков. За турнир он забросил 3 шайбы и сделал 4 голевые передачи. При этом два гола пришлись на четвертьфинальную игру со Швейцарией. Благодаря дублю сибиряка наша команда вышла в полуфинал, где разобралась со Швецией. Да, в финале наши парни уступили Канаде, но серебряная медаль стала первой крупной наградой земляка.

На молодежном чемпионате мира 2020 Дмитрий Воронков забросил набрал 7 очков. Фото: федерация хоккея России.

Как сложилась карьера

Понятно, что уровень родного «Ермака», несмотря на юный возраст, Дмитрий Воронков уже перерос. Отыграв в 17 лет за главную команду Ангарска 14 матчей, габаритный нападающий привлек внимание скаутов одного из лучших российских клубов казанского «Ак Барса».

- Мне позвонил агент и предложил приехать летом 2018 года в тренировочный лагерь «Барсов» на просмотр, - рассказывал Дмитрий Воронков. - «Ермак» меня удерживать не стал, пожелал доброго пути и дальнейшего роста. Я поехал, отпахал все предсезонные сборы, и по окончании меня взяли в состав второй команды «Барс», которая играет в ВХЛ.

Дмитрий в форме родного клуба "Ермак". Фото: ХК "Ермак".

С этого сезона ангарский форвард уже выступает в КХЛ за главную команду из столицы Татарстана. За 20 матчей в «Ак Барсе» Дмитрий забросил одну шайбу. А после молодежного чемпионата мира стал получать больше игрового времени. При этом сам хоккеист скромно считает, что ему еще есть над чем работать, чтобы стать настоящей звездой.

- Мне бы уверенности побольше, - признавался Дмитрий, когда в составе «Барса» приезжал в Ангарск на матчи против «Ермака». - Бывает, что выхожу на игры и немного колотит от возбуждения. Все через себя пропускаю. Хладнокровнее нужно быть. - Скучаю ли по Ангарску? Конечно! Как только прилетели, я бросил баул в раздевалке и отпросился у тренеров домой. До обеда побыл с родными, а затем на тренировку. Родные и близкие за меня счастливы. Вот только мама сильно скучает.

Январь 2020 года. Молодежный чемпионат мира. Две шайбы в ворота сборной Швейцарии помогли сборной России выйти в полуфинал. Смотрите, как хдорово Дмитрий закрывает обзор вратарю соперника на пятачке. Фото: федерация хоккея России

Первым делом клюшка, а девушки… уже потом

Кстати, в родном Ангарске Дмитрий Воронков стал знаменитым еще задолго до того, как попал в основной состав «Ермака». В 2011 году, когда Диме было 11 лет, он выиграл в хоккейном конкурсе… свидание с популярной певицей Анной Семенович. Любой мужчина позавидовал бы такому подарку, но наш паренек отказался встретиться с поп-дивой.

- Дело было в перерыве матча «Ермака», - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» пресс-атташе ангарской команды Роман Караваев. - Для развлечения болельщиков устроили конкурс. Для победы нужно было броском от линии ворот попасть шайбой в проем в специальном щите, закрывающем противоположные ворота. Сразу скажу, что выполнить такой трюк очень сложно даже профессиональным хоккеистам. А тут вышел 11-летний Дима Воронков забил с первого раза! Все были в шоке.

Главным призом был билет на ледовое шоу Ильи Авербуха, которое находилось в Ангарске с гастролями. В составе приглашенных звезд была и Анна Семенович. Она, как известно, ранее занималась фигурным катанием. Так вот, ведущий конкурса то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что победитель после просмотра шоу сможет пригласить Анну на ужин. В качестве второго приза победителю предложили профессиональную хоккейную клюшку.

- Дима сразу сказал, что никакая Анна Семенович ему не нужна, - продолжает Роман Караваев. - Говорит: «Давайте лучше клюшку, мне она больше пригодится».

Справиться с габаритиным форвардом Воронковым соперникам не так просто. Фото: федерация хоккея России.

И ведь не прогадал парень! Может, именно этой клюшкой Дмитрий и оттачивал свою технику на льду, мечтая когда-нибудь пойти по стопам старших товарищей Кривокрасова, Попова… Более того, Дмитрий Воронков уже попал на карандаш скаутам из НХЛ. Летом 2019 года на драфте его под № 114 выбрал клуб «Коламбус Блю Джекетс». Говорят, менеджеры «Коламбуса» внимательно следили за ангарчанином во время молодежного чемпионата мира. И не исключено, что уже этим летом Дмитрий переберется за океан, чтобы попробовать помочь «Синим жакетам», как называют команду из штата Огайо, завоевать первый в истории Кубок Стэнли. Ну и затем, конечно, привезти трофей в родной Ангарск.

И вот совет Дмитрия Воронкова юным ангарчанам и ребятам из глубинки, которые тоже мечтают подняться на высший уровень:

- Парни, если любите хоккей, верите в мечту, сделайте все, чтобы ее приблизить. Тренируйтесь, отдавайте все силы хоккею - и мечта станет реальностью.

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Воронков

Родился 10 сентября 2000 года в Ангарске.

Рост: 192 см

Вес: 86 кг

Игровой номер: 10