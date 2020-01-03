2020-01-03T07:09:01+03:00
Спорт

Две шайбы ангарского хоккеиста Дмитрия Воронкова помогли сборной России выйти в полуфинал молодежного Чемпионата мира 2020

В полуфинале россияне сыграют со Швецией
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Две шайбы ангарского хоккеиста Дмитрия Воронкова помогли сборной России выйти в полуфинал молодежного Чемпионата мира 2020. Фото: официальный сайт федерации хоккея РоссииДве шайбы ангарского хоккеиста Дмитрия Воронкова помогли сборной России выйти в полуфинал молодежного Чемпионата мира 2020. Фото: официальный сайт федерации хоккея России
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Ангарский хоккеист Дмитрий Воронков набрал потрясающую форму в плей-офф молодежного Чемпионата мира 2020, который с 26 декабря по 5 января проходит в Чехии. В четвертьфинальном матче против Швейцарии 19-летний сибиряк забросил две шайбы в ворота соперника, а наша команда выиграла со счетом 3:1. На счету Дмитрия Воронкова первая и третья шайба в матче.

В полуфинале мирового форума россияне скрестят клюшки с более грозным соперником –сборной Швеции. Болеть за наших парней будем 4 января.

Напомним, Дмитрий Воронков, который является воспитанником ангарского «Ермака», сейчас выступает за один из лучших клубов Континентальной лиги – казанский «Ак Барс».

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Воронков

Родился 10 сентября 2000 года в Ангарске.

Рост: 192 см

Вес: 86 кг

Игровой номер: 10

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ИСТОЧНИК KP.RU

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