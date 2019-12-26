2019-12-26T19:53:26+03:00
Спорт

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020: ангарчанин Дмитрий Воронков отметился голевой передачей в матче с Чехией

Сборная России уступила чехам
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020: ангарчанин Дмитрий Воронков отметился голевой передачей в матче с Чехией. ФОТО: официальный сайт федерации хоккея РоссииМолодежный чемпионат мира по хоккею 2020: ангарчанин Дмитрий Воронков отметился голевой передачей в матче с Чехией. ФОТО: официальный сайт федерации хоккея России
Изменить размер текста:

Воспитанник ангарского хоккея 19-летний Дмитрий Воронков набрал первые очки в составе сборной России в первом же матче молодежного чемпионата мира, который 26 декабря стартовал в Чехии. В игре против хозяев льда, сборной Чехии, Дмитрий отметился одной голевой передачей. Во втором периоде, при счете 3:2 в пользу чехов, ангарчанин сделал точный пас на Егора Замулу, который сравнял счет. Ну а игра закончилась, увы не в пользу россиян. Наши прни в итоге уступили со счетом 3:4.

Свой следующий матч на чемпионате мира в форме российской молодежки Дмитрий Воронков проведет 28 декабря. В этот день наша команда скрестит клюшки со сборной Канады.

Напомним, что на клубном уровне Дмитрий Воронков выступает сейчас за клуб Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс». За "Ермак" форвард российской молодежки играл в сезоне 2017-2018, и провел в составе "оранжевых" 14 игр.

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Воронков

Родился 10 сентября 2000 года в Ангарске.

Рост: 192 см

Вес: 86 кг

Игровой номер: 10

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков вошел в состав сборной России на молодежный чемпионат мира в Чехии (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ХК "Ермак" Ангарск»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020: ангарчанин Дмитрий Воронков отметился голевой передачей в матче с Чехией
Рабочий погиб при разборе аварийного дома в Братске
С 1 января для проезда закрывают участок по улице Полярной в Иркутске
Третья попытка оказалась неудачной: грабителю магазина из Улан-Удэ не удалось снова совершить преступление
Арендатор, организовавший свалку около Байкало-Ленского заповедника, ответил за это в суде
Как выбрать детского стоматолога и нужна ли для этого специальная подготовка
Помоги собрать на лечение: мошенница из Бурятии обманом украла у друга по переписке 250 тысяч рублей
В Иркутске и Братске полицейские закрыли два наркопритона, организованные в квартирах
Попавшую в аварию женщину-инвалида спасли сотрудники ДПС в Иркутской области
Жители микрорайона Солнечный в Иркутске остались без света
От автомобиля остался только кузов: микроавтобус сгорел на улице Кирпичной в Иркутске
Отец 7 детей из Братска пошутил о бомбе на 3 года условно
«Ростелеком» в Иркутске обучил пенсионеров компьютерной грамотности