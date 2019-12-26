СЕГОДНЯ 19:51 2019-12-26T19:53:26+03:00

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020: ангарчанин Дмитрий Воронков отметился голевой передачей в матче с Чехией. ФОТО: официальный сайт федерации хоккея России

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Воспитанник ангарского хоккея 19-летний Дмитрий Воронков набрал первые очки в составе сборной России в первом же матче молодежного чемпионата мира, который 26 декабря стартовал в Чехии. В игре против хозяев льда, сборной Чехии, Дмитрий отметился одной голевой передачей. Во втором периоде, при счете 3:2 в пользу чехов, ангарчанин сделал точный пас на Егора Замулу, который сравнял счет. Ну а игра закончилась, увы не в пользу россиян. Наши прни в итоге уступили со счетом 3:4.

Свой следующий матч на чемпионате мира в форме российской молодежки Дмитрий Воронков проведет 28 декабря. В этот день наша команда скрестит клюшки со сборной Канады.

Напомним, что на клубном уровне Дмитрий Воронков выступает сейчас за клуб Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс». За "Ермак" форвард российской молодежки играл в сезоне 2017-2018, и провел в составе "оранжевых" 14 игр.

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Воронков

Родился 10 сентября 2000 года в Ангарске.

Рост: 192 см

Вес: 86 кг

Игровой номер: 10

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ИСТОЧНИК KP.RU