Ангарский хоккеист Дмитрий Воронков забросил первую шайбу на молодежном чемпионате мира 2020 в Чехии

1 Янв. 2020 2020-01-01T05:54:25+03:00

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Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков забросил первую шайбу за сборную России на молодежном чемпионате мира 2020, который с 26 декабря по 5 января проходит в Чехии. 19-летний сибиряк отличился в последнем матче группового этапа, в котором россияне разгромили сборную Германии со счетом 6:1. На счету Дмитрия шестая шайба в игре. Кроме того, во встрече с немцами, Дмитрий Воронков сделал еще одну голевую передачу. Всего, на счету ангарчанина уже 4 очка на турнире (1 гол, и 3 голевые передачи)

После этой победы наша команда вышла в четвертьфинал мирового форума, где встретится со сборной Швейцарии. Этот матч состоится 2 января в 19.30 по иркутскому времени. Болеем за наших парней!

Напомним, что на клубном уровне Дмитрий Воронков выступает сейчас за клуб Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс». За "Ермак" форвард российской молодежки играл в сезоне 2017-2018, и провел в составе "оранжевых" 14 игр.

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Воронков

Родился 10 сентября 2000 года в Ангарске.

Рост: 192 см

Вес: 86 кг

Игровой номер: 10

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ИСТОЧНИК KP.RU