2019-12-11T12:48:02+03:00
Спорт

Автографы Фетисова и Ларионова за 300 тысяч рублей: сибиряк продает клюшку с росписями хоккеистов сборной СССР

Пока желающих приобрести хоккейный сувенир, нет [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Автографы Фетисова и Ларионова за 300 тысяч рублей: сибиряк продает клюшку с росписями хоккеистов сборной СССР. Фото: сайт "Авито"Автографы Фетисова и Ларионова за 300 тысяч рублей: сибиряк продает клюшку с росписями хоккеистов сборной СССР. Фото: сайт "Авито"
Изменить размер текста:

Трофей, который мечтает заполучить в свою коллекцию любой ярый хоккейный фанат со стажем, выставили на торги на одном из иркутских сайтов купли-продаж. Автор объявления продает сувенирную вратарскую клюшку с автографами хоккеистов сборной СССР образца 1987 года. Различить игроков по росписям, оставленных фломастером не так-то просто. Но если приглядеться, можно заметить такие известные любому поклоннику хоккея фамилии, как Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. За трофей владелец просит ни много ни мало 333 тысячи рублей.

На клюшке можно различить автографы Вячеслава Фетисова и Игоря Ларионова. Фото "Авито"

На клюшке можно различить автографы Вячеслава Фетисова и Игоря Ларионова. Фото "Авито"

- Цена, конечно условная, - улыбаясь, отвечает на наш звонок автор объявления. – Точную сумму готов обговорить при встрече. Мне эта клюшка осталась по наследству от дяди. Я сам не хоккейный фанат, поэтому предысторию этого трофея рассказать не могу. Игроков также не знаю, но автографы настоящие. В те годы мой дядя много ездил по стране, и возможно, когда-то попал на матч сборной СССР.

Клюшка образца 1987 года. Фото: сайт "Авито"

Клюшка образца 1987 года. Фото: сайт "Авито"

Если взглянуть на состав той «Красной машины», как называли советскую сборную, то на чемпионате мира 1987 года, который проходил в Вене, там сплошь фамилии легендарных хоккеистов и тренеров. Помимо Вячеслава Фетисова и Игоря Ларионова, в сборной в тот год блистал Владимир Крутов, который за 10 матчей мирового форума наколотил 11 шайб. Еще один лидер команды Сергей Макаров, сделавший за 10 игр 10 голевых передач. А чего стоят такие фамилии, как Вячеслав Быков и Зинэтула Билялетдинов, которые после окончания карьеры, стали тренерами, и приводили сборную России к золотым медалям чемпионатов мира. Ну а вел к победам советскую дружину дуэт легендарных тренеров Виктор Тихонов-Владимир Юрзинов. Наверняка фанаты хоккея найдут на клюшке автографы всех этих звезд. Правда, пока очередь из коллекционеров за ней не выстроилась.

- Покупателей пока нет, - заключает владелец. – Вы первый позвонили.

.

.

То самое объявление. Фото: сайт "Авито"

То самое объявление. Фото: сайт "Авито"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутский школьник продает футболку сборной России с автографами футболистов за 635 тысяч рублей (Подробности)

Совет от Дзюбы и автограф Головина: мальчик из Саянска переписывается с футболистами сборной России (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Энтони Джошуа — Кубрат Пулев: В начале года чемпиону предстоит схватка с «Коброй»
В апреле 2020 года Энтони Джошуа предстоит отстаивать свой недавно обретённый титул чемпиона по версии IBF в тяжёлом весе. Соперником англичанина станет болгарский боксёр Кубрат Пулев
Лучший саночник мира Семен Павличенко: «На Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом чувствовали себя наказанными детьми»
После решения ВАДА отстранить Россию от международных соревнований, братчанин еще не решил, поедет ли он на Игры без триколора и гимна [фото]
Лучший саночник мира Семен Павличенко: «На Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом чувствовали себя наказанными детьми»
После решения ВАДА отстранить Россию от международных соревнований, братчанин еще не решил, поедет ли он на Игры без триколора и гимна [фото]
Министр спорта Павел Колобков: Почему сворованную базу данных Родченкова ВАДА считает аутентичной?
Министр спорта Павел Колобков дал пресс-конференцию, на которой прокомментировал решение ВАДА об отстранении России на четыре года от Олимпиад и вообще большого спорта. И дал понять, что считает шансы на успешное разбирательство в суд высокими
Спортивный юрист: «Вернуть гимн и флаг России через CAS не удастся»
Спортивный юрист Айнур Нуриев в разговоре с корреспондентами Радио "Комсомольская правда" невысоко оценил шансы оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитраже по отстранию России от Олимпийских игр и чемпионатов мира. По его мнению, максимум, что удастся –
Новости 24
Движение по улице Сударева в Иркутске перекрыто с 11 до 31 декабря
Церковь помогла открыть бесплатный медкабинет для бездомных в Иркутске
Штраф 2,3 миллиона рублей: иркутянин заплатил за мошенничество с угоном автомобилей
Поздравляем с днем рождения Александра Викторовича Душина, главу Усть-Кута
Школьников из Бурятии пытались накормить просроченными продуктами
Водителя спас квадроцикл: сибиряк провалился под лед Иркутского водохранилища
Ушла в школу и пропала: в Улан-Удэ исчезла 14-летняя девочка с татуировкой сердца на запястье
Эксперты: падения на гололеде и катания с горок - основные причины травм в Новый год
Строительные гиганты просят правительство отказать малому бизнесу в контрактах на ремонт дорог
Пьяный водитель «Хонды» с грудным ребенком в салоне устроил гонки с полицейскими в Ангарске
Центр хирургии новорожденных в Иркутске получил новейшее оборудование при помощи ИНК
Повержен один из лидеров ВХЛ: ХК «Ермак» обыграл «СКА-Неву» в Санкт-Петербурге
Более 10 финансовых пирамид выявили в Иркутской области
Электричества нет в Хомутово под Иркутском из-за аварии на сетях
Константин Хабенский и Тутта Ларсен озвучили фильм «Байкал. Магия воды»
Трое в больнице: грузовик и микроавтобус столкнулись в Качугском районе Иркутской области