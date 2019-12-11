Автографы Фетисова и Ларионова за 300 тысяч рублей: сибиряк продает клюшку с росписями хоккеистов сборной СССР

Трофей, который мечтает заполучить в свою коллекцию любой ярый хоккейный фанат со стажем, выставили на торги на одном из иркутских сайтов купли-продаж. Автор объявления продает сувенирную вратарскую клюшку с автографами хоккеистов сборной СССР образца 1987 года. Различить игроков по росписям, оставленных фломастером не так-то просто. Но если приглядеться, можно заметить такие известные любому поклоннику хоккея фамилии, как Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. За трофей владелец просит ни много ни мало 333 тысячи рублей.

На клюшке можно различить автографы Вячеслава Фетисова и Игоря Ларионова. Фото "Авито"

- Цена, конечно условная, - улыбаясь, отвечает на наш звонок автор объявления. – Точную сумму готов обговорить при встрече. Мне эта клюшка осталась по наследству от дяди. Я сам не хоккейный фанат, поэтому предысторию этого трофея рассказать не могу. Игроков также не знаю, но автографы настоящие. В те годы мой дядя много ездил по стране, и возможно, когда-то попал на матч сборной СССР.

Клюшка образца 1987 года. Фото: сайт "Авито"

Если взглянуть на состав той «Красной машины», как называли советскую сборную, то на чемпионате мира 1987 года, который проходил в Вене, там сплошь фамилии легендарных хоккеистов и тренеров. Помимо Вячеслава Фетисова и Игоря Ларионова, в сборной в тот год блистал Владимир Крутов, который за 10 матчей мирового форума наколотил 11 шайб. Еще один лидер команды Сергей Макаров, сделавший за 10 игр 10 голевых передач. А чего стоят такие фамилии, как Вячеслав Быков и Зинэтула Билялетдинов, которые после окончания карьеры, стали тренерами, и приводили сборную России к золотым медалям чемпионатов мира. Ну а вел к победам советскую дружину дуэт легендарных тренеров Виктор Тихонов-Владимир Юрзинов. Наверняка фанаты хоккея найдут на клюшке автографы всех этих звезд. Правда, пока очередь из коллекционеров за ней не выстроилась.

- Покупателей пока нет, - заключает владелец. – Вы первый позвонили.

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То самое объявление. Фото: сайт "Авито"

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