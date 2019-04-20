2019-04-20T05:15:55+03:00
Спорт

Обыграл бывший клуб: хоккеист из Ангарска Александр Попов выиграл Кубок Гагарина 2019 в составе ЦСКА

Александр Попов завоевал трофей, переиграв омский «Авангард»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Александр Попов. Фото: официальный сайт хоккейного клуба ЦСКА.Александр Попов. Фото: официальный сайт хоккейного клуба ЦСКА.
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Еще одна крупная награда в коллекции неувядающего 38-летнего хоккеиста из Ангарска Александра Попова. Воспитанник «Ермака», ныне выступающий в составе ЦСКА впервые в своей карьере выиграл самый почетный трофей российского хоккея - Кубок Гагарина.

В финальной серии в сумме четырех матчей армейцы всухую обыграли омский «Авангард» со счетом 4:0. В решающей игре, которая прошла в ночь, на 20 апреля по иркутскому времени ЦСКА проигрывал омичам 0:2, но сумел восстановить равновесие и вырвать победу в овертайме 3:2.

Что касается Александра Попова, то в этом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги, форвард набрал 14 очков, забросив 3 шайбы и сделав 11 голевых передач. В розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина ангарчанин набрал 3 очка, забросив 1 шайбу и сделав 2 результативных паса.

Напомним, в прошлом году Александр Попов уже играл в составе ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Но весной 2018-го армейцы уступили в решающей серии казанскому «Ак Барсу». Так что сибиряк выиграл трофей со второй попытки. Кстати, теперь Александр сможет привезти Кубок Гагарина в родной Ангарск и показать его землякам.

Ну а до перехода в ЦСКА Александр Попов провел 18 лет как раз в составе омского «Авангарда», в составе которого становился чемпионом России в 2004 году. Но в 2016 году «ястребы» не стали продлевать с ним контракт и он перебрался в ЦСКА. Поиграл ангарчанин и за сборную России. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2012 году и участвовал в Олимпийских играх в Сочи в 2014-м.

Добавим, что в 2016 году Кубок Гагарина выиграл еще один воспитанник ангарского хоккея Владислав Калетник, который выступал тогда за магнитогорский «Металлург».

ДОСЬЕ «КП»

Александр Попов

Родился: 31 августа 1980 года в Ангарске.

Воспитанник ангарского клуба «Ермак»

Играл в клубах:

1998-2016 Авангард (Омск)

С 2016 в ЦСКА

Достижения:

Чемпион России (2004)

Серебряный призер Чемпионата России (2001, 2006, 2012, 2018)

Чемпион мира (2012)

Обладатель Кубка Гагарина (2019)

Обладатель Кубка Континента им. В.В. Тихонова (2017)

ИСТОЧНИК KP.RU

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